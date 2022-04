Alberto Núñez Feijóo no estará presente en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. El líder del PP parece no querer fotografiarse con Vox, hasta el punto de que no acudirá al acto que se celebrará el próximo martes y en el que Mañueco tomará posesión y anunciará a los miembros de su gobierno, el primero de España en el que entra el partido ultra. El aún presidente de la Xunta de Galicia se escuda, una vez más, en problemas de agenda, ya que ese día tiene una cita con los agentes sociales. En representación del PP irá la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

Desde que Feijóo sonara para reemplazar a Casado, el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León ha estado trayendo dolores de cabeza al nuevo presidente del PP. Sin pronunciarse de manera explícita, Feijóo bendijo ese pacto internamente, pero después no ha querido saber nada de él. El pasado lunes, no acudió al debate de investidura en el que Mañueco cristalizó la alianza con la formación de Santiago Abascal. El líder de los populares se escudó en que aquella mañana tenía reunión de la directiva del partido. No obstante, en las Cortes castellanoleonesas no se votó hasta pasadas las 21:00 horas. En aquel momento, se presumía que Feijóo acudiría a la toma de posesión, pero, finalmente, tampoco será así. A través de una nota de prensa, el PP ha informado de que su líder mantendrá ese mismo día una reunión con los responsables de la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. Fuentes cercanas a Feijóo señalan que la fecha la han fijado los agentes sociales y no ellos. En concreto, el lunes tenían problemas los dirigentes de la CEOE y el miércoles los de UGT. Aun así, reivindican que a la investidura acudirá la dirección nacional del partido "al máximo nivel posible". Será la recién nombrada secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, quien asista a la toma de posesión.