El 'Bribón 500' aguarda por su patrón en Sanxenxo

Hace más de dos años que no se pone a la caña del 'Bribón 500' el velero de la clase 6 Metros con el que el rey emérito se proclamó campeón del mundo. La embarcación sale hoy a las aguas de la ría de Pontevedra para una nueva regata de la Copa de España de esta clase, preparatoria para la cita mundial que acogerá Sanxenxo en junio próximo. En principio, el 'Bribón 500' estará patroneado por Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo íntimo de Juan Carlos I. Su casa sería el lugar donde se alojaría el rey emérito si finalmente acude a coger el timón. No obstante, entre los pantalanes de Sanxenxo se rumoreaba en la tarde de ayer que quizás no estén ni Juan Carlos I ni el propio Campos, que perdió a su madre el pasado 6 de abril.

La decisión, hace unas semanas, de la Fiscalía de archivar sus investigaciones contra el padre de Felipe VI y diversas publicaciones sobre un hipotético regreso a España en estas fechas han desatado todo tipo de comentarios estos días en Sanxenxo. Ninguna fuente oficial confirma que el rey emérito acuda este fin de semana a la villa turística, pero lo que sí es cierto es que el “Bribón 500” está “totalmente preparado” por si es Sanxenxo el primer sitio donde desembarca el monarca desde que se instaló hace dos años en Abu Dabi. En caso de que finalmente no se concrete su regreso este fin de semana, Juan Carlos I sí podría estar en Sanxenxo entre el 10 y el 18 de junio, fechas en las que la localidad será escenario del Campeonato del Mundo de vela de la misma clase 6mR. En todo caso, su regreso a Sanxenxo se ve con muy buenos ojos por parte del Concello. El alcalde, Telmo Martín, ha declarado que el municipio estará “encantado” de recibir al anterior jefe del Estado, pero admite que desconoce sus planes al respecto. “Tiene lazos y amistades que vienen desde el año 2000 cuando visitó por primera vez Sanxenxo y que perduran en la actualidad. Así que cuando venga, estaremos encantados de recibirlo y seguiremos tratándolo con la misma hospitalidad y cariño de siempre”, decía Martín hace un mes. El rey emérito ha declarado en varias ocasiones que su deseo es regresar ocasionalmente a España, aunque mantendrá su residencia en Abu Dabi. No hay ningún fleco judicial que se lo impida y ayer mismo, el diario digital Vozpópuli publicaba que “Zarzuela y Juan Carlos I pactaron el regreso del emérito para después de Semana Santa” con el fin de “visitar a su amigo Josep Cusí en Barcelona y también desplazarse a Sanxenxo”. En esta villa a orillas de la ría, el padre de Felipe VI pasó su última noche en España antes de marcharse a Abu Dabi, con sus amigos. Era el 2 de agosto de 2020. Aumenta a quince la participación de la flota de 6 Metros para la segunda prueba del Trofeo Xacobeo Vuelve la competición para los 6 Metros en Sanxenxo con la disputa del segundo encuentro del circuito de la Copa de España, prueba que se enmarca dentro del Trofeo Xacobeo y a la que se suman nuevos equipos que ya están en la ría pontevedresa de cara al Xacobeo 6mR Worlds del próximo mes de junio. En total, quince unidades afrontan hoy la primera de las tres jornadas que dura la competición. Entre la flota de Clásicos, dos nuevos equipos se incorporan este fin de semana: el francés 'Dix Août' de Louis Heckly, y el finlandés 'Astrée III' de Ossi Paija. Junto a ellos, no faltarán los habituales como el 'Bribon 500' de Pedro Campos, el “Alibaba II” de Miguel Lago, el 'Caprice' de Íñigo Echenique, el 'Stardust' de Santiago Campos, el también finlandés “Toy” de Juha Salonen y el actual líder del circuito tras su victoria el mes pasado, el 'Titia' de Alicia Freire, que con Mauricio Sánchez-Bella a la caña volverá a contar con el medallista olímpico Nicolás Rodríguez entre sus filas. En la división Open InterRías, por su parte, se une a la flota en esta ocasión el estadounidense 'Scoundrel' de James A. Hilton. La relación se completa con el ”Stella” de Violeta Álvarez, ganador del primer asalto de la Copa de España, el “Maybe XIV” de Eugenio Galdón, el portugués 'Seljm' de Patrick Monteiro, el 'Scoundrel One' de John Harald y los suecos 'Filippa' de Richard Göransson y 'Delphina' de Michael Larsson. Tras la reunión de patrones programada para las 11.30 horas, la flota se echará al agua con el primer bocinazo previsto para las tres de la tarde.