Juanma Moreno y sus polémicas respuestas

El maridaje habitual entre las redes sociales y el rifirrafe político ha encontrado un escenario de lo más prolífico en la caldeada Andalucía, que se pregunta en todas sus esquinas cuándo pondrán las urnas en los colegios. Bajo las coordenadas de este panorama, han irrumpido sendas polémicas en las que hacía doblete el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a raíz de sus respuestas a las preguntas de los periodistas sobre el nuevo Gobierno de Castilla y León o sobre la fecha de las cercanas elecciones andaluzas.

Sin ir más lejos, el PSOE ha hecho especialmente sangre de las declaraciones de Moreno en las que admitió que le gustaba el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a su llegada a la sede de la madrileña calle Génova, para la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. En su misma línea, el portavoz de la Junta y coordinador general del PP, Elías Bendodo, reflejó en Twitter que "Castilla y León continuará por la senda del crecimiento con un líder sólido al servicio de sus ciudadanos".

Como contrapunto, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, apuntó que "cuando Moreno Bonilla afirma que le gusta el Gobierno de Castilla y León, deja claro que le gusta que la Cultura esté en manos de quienes la desprecian o que se ignore la violencia machista". "Deja claro que cada día se siente más cómodo con la ultraderecha", enfatizó.

La líder de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez, subrayó que "a Moreno Bonilla le gusta el nuevo Gobierno de coalición de Castilla y León, coaligado con la ultraderecha, sin paridad, negacionista de la violencia machista". "Nos merecemos un futuro mejor, está en nuestras manos alcanzarlo, Andalucía merece más", agregó.

Sobre la fecha de las elecciones, el secretario de Organización de Ciudadanos Málaga, José María Real, glosó la indignación de los liberales y cuestionó a su socio de Gobierno: "Por ser twitteramente correcto, solo diré que estoy hasta las narices de esto. Cansado del ruido mediático y el deshoje de margaritas en el que parece estar ahora cómodo Juanma Moreno".

Otro ‘subalterno’ también se pronunció en el PSOE. Fue el caso del vicesecretario general de la agrupación Málaga Centro, el economista Juan Alcover, recién premiado en la renovación de las listas malagueñas al Parlamento andaluz adelantada por La Opinión de Málaga: "El tiempo pasa, y Moreno Bonilla sigue infantilmente haciéndose el interesante, y tomándoles el pelo a los andaluces. ¿A qué espera para anunciar las elecciones? ¡Si el día lo elige usted! ¡Hágalo ya! Lo que dice Dani Perez es absolutamente indiscutible. La frivolidad del presidente de la Junta es tan lamentable como imposible de entender. Reflexiona llevando un trono, luego dice que las elecciones no serán en domingo, y juega con la fecha electoral. Vergonzoso".

Al tirón de oreja a Moreno se sumaron las fuerzas a la izquierda del PSOE. El coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero, afirmó que "Juanma Moreno responde con altanería a preguntas sobre la fecha electoral en Andalucía, abriendo el abanico a que no sean un domingo". Y la dirigente de Podemos Andalucía, Martina Velarde, introdujo otra variable: "Que dice Moreno Bonilla que no quiere hablar más de elecciones porque se quiere dedicar a las cosas que le importan a los andaluces. Dice esto después de llevar dos años hablando de adelantar elecciones para no hablar de los 8.000 sanitarios despedidos. No cabe más frivolidad".