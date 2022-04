Las explicaciones que el independentismo le viene exigiendo al Gobierno desde que se conoció el Catalangate tendrán lugar formalmente este domingo en el Palau de la Generalitat. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se desplazará hasta Barcelona para mantener una reunión con su homologa catalana, la consellera Laura Vilagrà. Así lo ha hecho público el Govern en un comunicado este sábado al mediodía, después de que el independentismo haya redoblado su presión al Ejecutivo para que asumiera y depurará responsabilidades por el espionaje -de autoría por el momento desconocida- de más de 60 líderes y personalidades del procés.

Pese a que la convocatoria hecha pública a los medios no especifica el motivo del encuentro, este se produce tras cinco días en los que los independentistas han acrecentado sus demandas al Ejecutivo. Con viaje del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Madrid incluido para coordinar desde allí una respuesta conjunta de los partidos. "No tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno, a día de hoy, todavía no haya dado ninguna explicación", le ha recriminado este mismo sábado Aragonès a Sánchez antes de oficializarse el viaje de Bolaños.

Desde ERC ya habían alertado al Ejecutivo de que su política de alianzas en el Congreso quedaba en el aire después de que conocerse el espionaje masivo pero no los responsables ni los implicados.