#AXEGAInforma do rescate do corpo sen vida dun home que se bañaba, xunto co seu fillo menor de idade, na praia fluvial do Miño, en #Arbo.



O cativo segue desaparecido.



Interveñen: @guardiacivil, @GardacostasGal, Urxencias Sanitarias #BombeirosBaixoMiño, #GESSPEISPonteareas (1/2) pic.twitter.com/uIPYxwgdNZ