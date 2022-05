El hasta ahora vicepresidente del gobierno autonómico y líder del PP provincial, Alfonso Rueda, estuvo las dos últimas semanas de aquí para allá por toda la comunidad haciendo una gira exprés para dar a conocer sus propuestas tanto como próximo presidente de la Xunta como del propio partido en Galicia. El recorrido lo decidió finalizar este domingo en la terraza del auditorio Mar de Vigo. “Quería que esta gira terminase en la ciudad más importante de Galicia”, expuso Rueda tras subirse al escenario mientras por los altavoces sonaba Starlight, una de las canciones emblemáticas de Muse, que finalmente acabará dando su concierto en Vigo en septiembre después de dos semanas de disputa a tres bandas entre la Xunta y el Celta por un lado y el Concello de Vigo por otro. “Será uno de los mejores conciertos que tengan lugar en España, pese a que el alcalde de esta ciudad no lo quisiese”, clamó el inminente nuevo líder popular.

Ante insultos y cantinelas, siempre voy a decir Vigo, Vigo, Vigo y Galicia, Galicia, Galicia pic.twitter.com/wJKoyolAj6 — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) 8 de mayo de 2022

Buena parte de su discurso lo dedicó precisamente a la relación que quiere entre la Xunta que encabezará desde el próximo sábado, cuando será investido presidente, y el Concello de Vigo,. “No quiero más confrontación, por enésima vez tiendo la mano, a ver si el alcalde lo entiende de una vez por todas. Aunque me imagino que este ofrecimiento será ignorado, como fueron los de Feijóo en repetidas ocasiones. Pero cuando me insulten y me difamen, contestaré con argumentos y propuestas. Seguiremos trabajando pese a las mentiras y las presiones. A ver si así empiezan a cambiar las cosas”, avanzó Alfonso Rueda, que recordó las obras clave que la Xunta hizo en Vigo con él como vicepresidente, especialmente el hospital Álvaro Cunqueiro y la ciudad de la justicia, que será inaugurada por los Reyes de España a finales de este mismo mes.

Rueda es consciente de su responsabilidad como sucesor de Feijóo, “que es insustituible”, y peleará por conservar y “engrandecer” su legado. Para eso, con el apoyo de la plana mayor del PP ayer en Vigo (conselleiros como Julio García Comesaña o Román Rodríguez, históricos del PP local como Manuel Pérez y Corina Porro, figuras actuales de la formación como la propia presidenta Marta-Fernández Tapias o los concejales en la corporación...), confía en poder lograr en las próximas elecciones autonómicas la quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular de Galicia. “Tenemos que darle esta quinta mayoría absoluta a Feijóo y a todos los gallegos”, defendió Rueda. Pero es consciente de que para eso queda todavía mucho y antes, de aquí a un año, hay unas elecciones municipales cruciales en las que el PP buscará frenar la sangría en la ciudad. “Vamos a tener una alegría dentro de un año, tenemos que ganar, para eso nos estamos preparando”, confía Rueda, con la que será la rival de Caballero, Marta Fernández-Tapias, escuchándolo a escasos metros.

El alcalde, Abel Caballero, lamentó que Rueda viniese a Vigo únicamente a “descalificarle” y no dijese nada de cómo resarcirá la “deuda histórica de 2.258 millones de euros” que la Xunta tiene en Vigo desde que es vicepresidente.