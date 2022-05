Laura Borràs y Jordi Turull negocian in extremis para evitar la fractura en Junts

Negociaciones hasta el último momento con buenas perspectivas. Esta es la situación interna en Junts, según fuentes de la dirección, a las puertas del congreso que debe sustituir a la actual dirección y dar paso a un nuevo presidente y secretario general tras el paso atrás de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez.

Las negociaciones son contra reloj porque este martes a las 16.00 horas vence el plazo para presentar candidaturas. En liza, el 'exconseller' Jordi Turull, que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de cargos del partido para ser secretario general, y Laura Borràs, presidenta del Parlament, que amenaza con presentarse para liderar la formación y someter a votación de las bases su opción frente a la de Turull. La solución salomónica pasaría por una lista única en la que Borràs no se sienta relegada en el equilibrio de poderes interno.

El 'exconseller' ha mantenido durante meses la discreción a la espera de contar con un apoyo mayoritario. Se ha mostrado siempre a disposición del partido. Y tras su salida de la cárcel con el indulto del Gobierno, recorrió centenares de kilómetros en una marcha a pie con la que cosechó numerosos apoyos. Borràs, por su parte, no acepta quedar relegada. Reivindica su cargo como presidenta del Parlament y candidata para exigir un poder interno en el partido en consonancia. No ha descartado plantar batalla aunque sostiene que su norte es el proyecto político, y no el poder interno. En caso de no acuerdo, Borràs debería enfrentarse a Turull con una lista de cargos de dirección propia.

Dos concepciones no tan dispares

En juego, la lucha por el poder entre dos concepciones no antagónicas, sino en muchos aspectos muy similares en cuanto a proyección política, pero con pasados distintos. Turull es el elegido por cuadros, 'consellers', dirigentes territoriales y alcaldes para poner orden en una formación con ciertas convulsiones y falta de cohesión interna. Consideran que su figura encarna la combinación entre un partido de gobierno, con aspiración de ser mayoritario, y el activismo independentista dispuesto a volver a proclamar la independencia tras otro choque con el Estado.

Borràs reivindica, sobre todo, este segundo aspecto, si bien no reniega formalmente de la presencia de Junts en el Govern con ERC -sí del pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona-. La presidenta del Parlament pone el acento en la necesidad de no ceder a la gestión autonomista y volver a plantear un pulso. Algo en lo que los discursos de Turull también defienden.