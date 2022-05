Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) investigan el origen de un correo electrónico en el que se reclamaba "un pago" y que fue enviado a la Junta Electoral responsable de las elecciones en la Federación de Tenis de Madrid, celebradas el 24 de abril de 2021. Según han confirmado a El Periódico de España fuentes jurídicas, los policías se han puesto de forma reciente en contacto con algún integrante del órgano responsable de los comicios.

Se da la circunstancia de que la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, abrió causa al respecto el 23 de julio de 2021 y tan solo siete días después, el 30 de julio del mismo año, decretó su sobreseimiento provisional: se investigaba entonces una denuncia de varios particulares en la que alertaban de que la Junta Electoral de la Federación de Tenis madrileña había recibido un correo electrónico, supuestamente vinculado al entonces director general de Infraestructuras y Deporte de la Comunidad de Madrid, en el que se solicitaba un abono "ilícito", según apunta la Fiscalía, durante las elecciones federativas de abril de 2021.

Pese al archivo de la causa, la magistrada ha reiterado su encargo a la Brigada Provincial de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para que trate de identificar la IP y datos de usuario de la dirección de 'email' "presidente@aepl.cba.pl" desde la que se habrían enviado los mensajes de potencial carácter delictivo. En caso de que los policías obtengan nuevas pruebas de relevancia penal, la instructora reabriría el procedimiento, apuntan las fuentes jurídicas consultadas.

El cargo lo negó

El Juzgado inició la causa por un presunto delito de usurpación de identidad, ya que el entonces director general de Infraestructuras y Deporte de la Comunidad de Madrid negó haber enviado los correos bajo sospecha. Por eso, la magistrada dictó un auto en el que explicaba que pretendía determinar si se había usado el nombre de un cargo y funcionario público asociado a un correo, en el que se pedía realizar un abono irregular de dinero. Y todo dentro de un proceso de posible cambio de los miembros de dirección de la Federación.

El fiscal José L. García Navas indicó en un escrito de 6 de julio de 2021, dirigido a la jueza, que tuvo conocimiento de que la Junta Electoral de la Federación de Tenis había pedido explicaciones al director general de Infraestructuras y Deporte de la Comunidad de Madrid en relación a la supuesta reclamación de dinero. Y este excargo del Gobierno regional madrileño contestó que no tenía nada que ver con esta cuenta de correo, que no era la oficial, que no sabía nada de ese pago y que incluso había dado indicaciones a la empresa pública Madrid Digital para que procedieran a realizar los trámites necesarios y oportunos para solucionar el asunto.

Tras la negativa de ese excargo regional, la Fiscalía defendió en un principio el sobreseimiento de la investigación al considerar que pese a haberse usurpado la identidad del político madrileño, no habría llegado a producirse un fraude ni daños informáticos. Pero la opinión del fiscal cambió al recibir una ampliación de la denuncia, que incluía varios informes jurídicos procedentes de la Comunidad de Madrid, cuyo contenido posibilitó que no se nombrara una Junta Gestora para las elecciones y que la Junta Directiva pudiera continuar en funciones.

"Prevaricación y cohecho"

La ampliación de la denuncia explica que en el proceso electoral hubo un cambio sustancial por parte de la Administración madrileña, que se habría producido tras la reclamación de dinero. "Según los denunciantes, este cambio de criterio jurídico ha favorecido en todo momento los intereses de la Junta Directiva saliente. A su juicio, estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y cohecho", escribió el representante del Ministerio Público.

José L. García Navas relató sus sospechas sobre la actuación del excargo madrileño: "Lo cierto es que, unos días antes de producirse el cambio de interpretación que alegan los denunciantes, se recibe el citado correo electrónico a nombre del director general reclamando un pago que no sabemos a qué puede corresponder ni quién lo ha solicitado realmente". El fiscal considera por ello que debe investigarse si se trata de un simple fraude o por el contrario el expolítico de la Comunidad de Madrid pidió de verdad una mordida.

El Periódico de España se ha puesto en contacto con el excargo de Deportes de la Comunidad madrileña, cuya identidad no se facilita en esta información al no estar imputado ni formalmente investigado, pues la causa está sobreseída de forma provisional. Recuerda que las elecciones de la Federación de Tenis se convirtieron en un "proceso complicado, con bastantes impugnaciones". Desde la Administración madrileña, según explica, se trató de "llamar a la calma, sin tomar partido, manteniendo la máxima neutralidad". Defiende que todas las decisiones se adoptaron "a través de la Comisión Jurídica del Deporte, que es un órgano colegiado de la Comunidad de Madrid".

No reclamó dinero

El ex director de Deportes, que dice que no reclamó dinero "a nadie", sostiene que advirtió de que estaban recibiendo mensajes "de una cuenta extraña", por lo que pidió a Madrid Digital que detectaran el correo: "En cualquier caso, cualquier comunicado o resolución tenía el aval de la Comisión Jurídica del Deporte, que era la que tenía la capacidad de resolver cualquier conflicto", defiende.

"Advertí a la Junta Electoral de que había un correo, en el que suplantaban mi nombre. No le dimos ningún tipo de credibilidad", prosigue el excargo madrileño, que no recuerda el contenido concreto de los mensajes: "Llevo 34 años de ejercicio profesional cumpliendo en todo momento la normativa vigente. Estoy muy tranquilo, este caso tiene ya dos sobreseimientos. Aunque si sigue adelante no tendré ningún problema en explicar todo. No tengo ni la más mínima duda de que mi actuación es la que debería tener un director general", concluye.

El Periódico de España ha enviado varias preguntas sobre los hechos a la Federación de Tenis Madrileña que no han sido respondidas.