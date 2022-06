Alberto Núñez Feijóo considera que los alumnos en Catalunya "no pueden tener conocimiento del castellano" y que sufren una situación de "apartheid", en referencia al sistema de segregación que discriminó a los negros en Suráfrica entre 1948 y 1993. El presidente del PP ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a presentar un recurso de inconstitucionalidad para dejar en suspenso el decreto aprobado por la Generalitat de Catalunya, para que "no entre en vigor". "Pero parece que no lo va hacer. Por tanto, tenemos un Gobierno que se siente cómodo en que una parte del territorio nacional se incumpla la ley", ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

Feijóo considera que, en las comunidades con lenguas cooficiales, debería practicarse un "bilingüismo cordial" que garantizase que el 50% de las asignaturas se imparten en castellano. El jefe de la oposición ha censurado que Sánchez mire hacia otro lado ante el pacto lingüístico acordado por ERC, Junts, PSC y 'comuns, que no incluye el 25% de castellano que reclama una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Hay un 'apartheid' lingüístico de los niños y niñas catalanas, que no pueden tener conocimiento del castellano en las aulas", se ha quejado. Si el Gobierno no lo denuncia, él se verá "en la obligación de presentar recurso de inconstitucionalidad", cuando ya los textos legales sean firmes, "para proteger a uno de los dos idiomas cooficiales en Catalunya". El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido a Feijóo en un mensaje de Twitter que "banalizar el dolor, las muertes y la ignominia que conllevó el 'apartheid' es de una bajeza política y moral inadmisible". "De nuevo el ataque a Catalunya para ganar cuatro votos. Seguiremos en pie defendiendo la lengua catalana, la cohesión social y la libertad de Catalunya", ha añadido el 'president'. La polémica sobre las nacionalidades En la entrevista se le ha preguntado por la polémica de las "nacionalidades" en las que incurrió su coordinador general en el PP, Elías Bendodo. El número tres del partido declaró que Catalunya "es una nacionalidad del Estado" y parte de sus propios compañeros se revolvieron por abrir ese debate. De hecho, el propio Bendodo se rectificó a sí mismo, borró el término "nacionalidades" y afirmó que "España es una nación indisoluble de 17 autonomías con identidades propias". Este jueves, en cambio, Feijóo ha justificado a su compañero y ha recordado que el artículo 2 de la Carta Magna dice concretamente eso: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". El líder del PP ha dicho que no entiende en concreto cómo Ciudadanos ahora ha salido a defender la reforma de ese artículo y regala ese debate a independentistas y nacionalistas que están "en plena efervescencia" por su alianza con Sánchez. El dirigente no ha hecho referencia a Vox, que propone lo mismo. Según Feijóo, para explicar qué es una nacionalidad hay que seguir las "mejores doctrinas" de los catedráticos de derecho constitucional. "Una nacionalidad es aquellas comunidades que tenían Estatuto de autonomía antes de 1936, una nacionalidad es una comunidad que tiene unos principios, una cultura y un idioma propio. (...) La Constitución no concreta las nacionalidades, pero posteriormente el Tribunal Constitucional entendió que se pueden concretar en los estatutos. Inicialmente había tres nacionalidades históricas: Catalunya, Euskadi y Galicia. Posteriormente, en Andalucía hay una contestación social, hay un referéndum, se vota 'sí' y es una nacionalidad histórica. Posteriormente en las reformas estatutarias se incluyen nacionalidades históricas en los estatutos de València, Baleares, creo que Canarias, etcétera... Esto es nuestra legislación", ha relatado.