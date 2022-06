La asturiana Adriana Lastra compareció este domingo hacia las once de la noche en la sede del PSOE nacional, en Ferraz, cariacontecida y en soledad para valorar unos resultados en Andalucía que no por esperados son más asimilables. A la vicesecretaria general socialista le tocó dar la cara –Pedro Sánchez no compareció y siguió en Moncloa los resultados– en la noche electoral en la que el PP logró una histórica mayoría absoluta en los comicios andaluces. Pero pocas concesiones, más bien ninguna, hizo la asturiana a admitir el triunfo popular.

Lamentó Lastra la falta de tiempo para consolidar una alternativa al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y limitó el alcance su victoria al señalar que los socialistas “siguen liderando las encuestas nacionales”. En una comparecencia sin preguntas, la dirigente reconoció que les hubiera gustado que el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo fuera otro, pero reseñó que “el nuevo PSOE de Andalucía no ha tenido tiempo suficiente para consolidar una alternativa al Gobierno de Moreno Bonilla”. Pese a ello, ha expresado el agradecimiento del PSOE al candidato socialista, Juan Espadas, que acudía por primera vez a unas elecciones autonómicas tras tomar hace menos de un año el relevo de Susana Díaz al frente del partido en Andalucía. “Juan Espadas ha sido un gran candidato que en muy poco tiempo ha hecho un esfuerzo enorme y merece todo nuestro reconocimiento”. En su opinión, han sido unas elecciones “diseñadas, pensadas y convocadas por el PP contra Espadas”. Algo que, asegura, los populares ya han hecho en otras comunidades autónomas donde gobernaban y en las que adelantaron los comicios, en alusión a Madrid y Castilla y León. Por ello, considera que las elecciones andaluzas han sido “la última parada” de un camino “diseñado” por la anterior dirección del PP, con Pablo Casado al frente, y “ejecutado” ahora por el nuevo líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de “consolidar” gobiernos en “territorios favorables”. “El balance de esta estrategia es bastante escaso. El PSOE sigue liderando las encuestas nacionales, el PP mantiene tres gobiernos que ya ostentaba y cambia de aliados, de centro a ultraderecha en Castilla y León. Es el único cambio del camino emprendido por Feijóo”, ha dicho. También hizo referencia a la baja participación, lo que demuestra que Moreno Bonilla buscaba una elecciones con “desmovilización” por parte del electorado progresista y que convocó el adelanto electoral “pensando en su propio interés, no en el de los andaluces”. Además, ha señalado que el líder popular llegó a estas elecciones tras recibir “ingentes recursos” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia, un hecho que a su juicio ha llevado a la “consolidación” de todos los gobiernos autonómicos, independientemente de su color político. Pese a la derrota del PSOE, que ha quedado en segundo lugar y ha pasado de 33 a 30 escaños, Adriana Lastra ha agradecido los votos recibidos y ha dicho que van a “redoblar esfuerzos” para tratar de “recuperar la confianza de los ciudadanos” y que llegue el cambio en Andalucía. “En nuestra larga historia hemos tenido noches mejores que esta noche pero también momentos peores”, zanjó.