La candidata de Por Andalucía a la Junta, Inmaculada Nieto, ha culpado este lunes a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, de los resultados electorales de este 19 de junio, al señalar que su decisión "de concurrir sola a los comicios ha tenido una consecuencia evidente".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por EFE, al ser preguntada si cree que ha llegado el momento de unir fuerzas para parar la fragmentación en la izquierda, después de que su candidatura lograse cinco escaños y la de Teresa Rodríguez dos, muy lejos de los 17 que consiguieron en 2018.

Sobre este asunto, Nieto ha señalado que las seis organizaciones que están en Por Andalucía hicieron esa reflexión hace unos meses pero "Teresa Rodríguez decidió levantarse de la mesa y concurrir sola" en lo que ha considerado "una decisión legítima, pero que, en su opinión, ha tenido una "consecuencia electoral evidente".

Y es que, ha añadido, "si se suman los votos de ambas candidaturas y los porcentajes, pero se traduce en lo que eso supone yendo separado, se ve el daño que ocasiona en términos electorales", ha apuntado.

"Somos seis, pero hay una (en referencia a Teresa Rodríguez) que aún no ha hecho esa reflexión o no lo quiere hacer", ha lamentado antes de añadir que "está claro que la fragmentación no es buena porque desincentiva a la gente y le quita opciones concretas de visibilizar que es posible que se pueda producir un vuelco que deje de gobernar la derecha", ha añadido.