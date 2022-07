Las lecturas del barómetro municipal irán por barrios, como de costumbre. Pero hay una cosa que no se puede discutir: Más de la mitad de los barceloneses no tienen ni idea de a quién votarán en las municipales de 2023. O no tienen ni idea de a quién votar, porque el tiempo verbal presente marida bien con el desconocimiento del espectro municipal (la mayoría de los candidatos son auténticos desconocidos) y la indiferencia que cada vez más genera la clase política en los barrios. La encuesta semestral del ayuntamiento deja un panorama electoral mucho más apretado que en diciembre. Barcelona en Comú sigue al frente en intención de voto, pero ha perdido tres puntos, mientras que Esquerra araña siete décimas. O sea, los 'comuns' bajan en picado y los independentistas suben ligeramente. Con el PSC en una línea constante y el resto de partidos, con porcentajes, por ahora residuales. Todo esto sucede en un momento de pesimismo, con el 30,8% de los residentes convencidos de que las cosas irán a peor en la ciudad, el valor más alto de los últimos seis años. Y con Ada Colau como cuarta líder mejor valorada (o cuarta por la cola) con una nota media de 4,1, la más baja de toda la serie histórica (desde 1990), empatada con la que logró Jordi Hereu tras la consulta de la Diagonal (junio de 2010).

Es el último barómetro con resultados electorales, puesto que en el de diciembre que viene, ante la cercanía de las urnas, ya no se incluirán las preguntas políticas. A ese 35,8% de indecisos hay que sumarle un 9,7% que no contesta y un 11,9% (dos puntos más) que dicen que se abstendrán. Es decir, un 57,4% de los entrevistados no apuestan todavía por ninguna de las opciones. El hecho de que Barcelona en Comú gane con un raquítico 11,9% ayuda a entender hasta qué punto las cosas pueden variar. En cuanto a las preocupaciones de los ciudadanos, la inseguridad se mantiene en lo más alto, con el porcentaje más elevado desde finales de 2019. Le sigue la limpieza o la gestión política municipal, que con un 7,7% asciende más de dos puntos y registra el segundo valor más alto de toda la serie histórica (el oro se lo llevan también los 'comuns', con un 8,4% hace un año).