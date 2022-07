El debate de la nación da un baño de realidad a la aspiración de una nueva financiación

El último debate del estado de la nación ha servido para despejar dudas, si quedaban, sobre el lugar (marginal) en el que está la financiación autonómica en el tablero político español.

Como decíamos ayer, en el primer día del pleno del año en el Congreso de los Diputados, los dos grandes partidos, PSOE y PP, ignoraron el tema. El miércoles sí estuvo, porque el presidente del Gobierno tuvo que responder a grupos como Compromís (y Junts) que lo sacaron, pero lo que dijo no implica avances importantes. Ni siquiera fue el eje potente y central de la intervención de Joan Baldoví (Compromís).

Pedro Sánchez respondió al diputado valencianista que la reforma del sistema de reparto de fondos a las autonomías "es verdad que es una tarea pendiente" (está caducado desde 2014) y es "una de nuestras prioridades", pero "nos hemos tenido que enfrentar a múltiples crisis", apostilló como argumento y, "se ha compensado por un trasvase de extraordinarios recursos". No habló de fechas ni fijó compromisos. Las cosas quedaron donde están desde hace ocho años con muy pequeños avances: las palabras.

Cualquiera puede decir que tampoco puede comprometerse el jefe del Ejecutivo a algo que no está solo en sus manos, que necesita del consenso de los territorios y del principal partido de la oposición (PP) y este, se vio en el congreso de Sevilla y se ha visto ahora, no tiene la financiación autonómica entre sus grandes preocupaciones. Sánchez, por tanto, evitó crear falsas expectativas cuando no tiene seguridad de poder cumplir un hipotético compromiso.

No obstante, sí está en manos del Gobierno elaborar una propuesta de nuevo modelo. Y sobre eso tampoco hay nada nuevo después del debate grande.

El mensaje de Sánchez es el que se viene asentando desde hace meses: no hay nuevo modelo pero el Gobierno está cumpliendo con las autonomías como nunca y facilitando los fondos que necesitan. Recordó también que Hacienda ha presentado un ‘esqueleto’ de bases de cálculo. "Vamos a seguir trabajando, pero hemos de ser conscientes de la situación", dijo. Lo primero es responder a la pandemia y a las consecuencias de la guerra.

"Como decíamos ayer". Con la frase de fray Luis de León empezó su intervención Baldoví. Se refería al pleno de hace siete años.

Baldoví no mostró el perfil más duro de la coalición ante el Gobierno y aplaudió las medidas anunciadas. Citó tres asignaturas pendientes y la primera, dijo, es la financiación autonómica. No entró en profundidad, pero calificó de "vergonzante"" que esté igual que en 2015 y pidió aprobarla en el año que queda de legislatura.