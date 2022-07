Hitos y novedades del inicio de la legislatura en Andalucía

Un reguero de hitos y novedades aliñará el inicio de la legislatura en Andalucía. La mayoría absoluta del PP garantiza un escenario inédito para los próximos cuatro años en el Parlamento andaluz, que será constituido con sus 109 diputados este jueves al mediodía. En esta sesión, será elegido para presidir la cámara el cordobés Jesús Aguirre. El hasta ahora consejero de Salud ha sido designado por Juanma Moreno para ser el primer presidente del PP en la historia del Parlamento de Andalucía. El secreto fue desvelado por Moreno cuando faltaba algo menos de 24 horas para la puesta de largo.

Mayoría absoluta del PP

El resultado electoral del 19 de junio arrojó un desenlace tan inédito como el de la mayoría absoluta cosechada por el PP. La formación de centro-derecha ha roto su maldición andaluza justo cuando este tipo de victorias holgadas se han convertido en una ‘rara avis’ en España. En la época del multipartidismo, Juanma Moreno ha logrado algo que no sucedía en esta comunidad desde hace casi tres lustros. Hay que remontarse a la última victoria de Manuel Chaves para encontrar un dominio de esos a los que Moreno le gusta referirse como "mayoría suficiente". En 2008, el PSOE obtuvo 56 escaños frente a los 47 logrados por el PP. Eran los tiempos en los que el bipartidismo se repartía la tarta y Chaves se quedó en la mayoría absoluta más un escaño. Tuvo dos diputados menos que los 58 conseguidos por el PP el 19J. Entonces, Chaves le cedió la presidencia a José Antonio Griñán antes de llegar al ecuador. Y, luego, tanto Griñán como Susana Díaz precisaron de respectivos apoyos de Izquierda Unida y Ciudadanos para alargar el poder socialista. En su debut como presidente, Moreno también tuvo que recurrir al partido liberal. Solo tenía 26 escaños y el grupo de Juan Marín le dio sus 21 para armar el Gobierno de coalición que, a día de hoy, continúa en funciones.

Se va Cs, la izquierda divide

Las elecciones andaluzas depararon un dominio inédito del bloque de derecha que antaño era a todas luces improbable en una tierra tan asociada a la izquierda como el sur español. Entre el PP, con 58, y Vox, con 14, suman 72 de los 109 parlamentarios. Vienen a ser 13 más de los 59 que aportaron entre tres fuerzas -PP, Cs y Vox- en 2018. Esta legislatura también será recordada como aquella en la que ya no estaba Cs, después de haber contado con 21 diputados y la mitad del Gobierno en la anterior. Igualmente, llamará la atención una presencia casi testimonial de la izquierda sobre la que no existe precedente. Los 30 escaños del PSOE de Juan Espadas suponen el peor resultado del partido que, hasta el 2D de 2018, siempre había gobernado. Y, a su vez, el espacio situado a su izquierda protagonizó un descalabro que remite a las consecuencias cainitas de la ruptura de Podemos. Sus 17 diputados se han quedado en siete con el agravante de que se reparten entre dos grupos totalmente enfrentados. El frente amplio Por Andalucía tendrá cinco representantes, de los que tres son de Podemos, uno de IU y otro de Más País. En cambio, el nuevo partido de Teresa Rodríguez debuta con dos escaños y con una propuesta andalucista que, sin embargo, mantiene la marca Adelante Andalucía que habían compartido en 2018 Izquierda Unida y Podemos. Al igual que en la anterior legislatura, serán cinco las fuerzas políticas con representación en el viejo hospital hispalense de las Cinco Llagas pero no son las mismas.

Investidura tempranera

Otra de las novedades es que Juanma Moreno ha acortado los plazos habituales y ha adelantado la celebración del debate de investidura para que su Ejecutivo autonómico empiece a trabajar cuanto antes. El político malagueño tomará posesión nuevamente como presidente andaluz el próximo viernes 22 de julio, tras el debate de investidura que se celebrará los dos días anteriores. La hoja de ruta a seguir pretende que Andalucía tenga al nuevo gobierno en solitario del Partido Popular formado a finales de julio, siguiendo el deseo de Juanma Moreno de que su equipo "esté rodando cuanto antes" y así se priorice la existencia de un presupuesto andaluz para 2023. Para ello, se decidió -con el visto bueno del resto de grupos políticos- que, una vez que este 14 de julio al mediodía se constituya el Parlamento de Andalucía, el debate de investidura y la toma de posesión del presidente tuviesen lugar durante la semana siguiente. Esto hará posible que Moreno cierre la composición de un Gobierno con mayor número de consejeros y lo reúna por primera vez la semana que empieza el lunes 25 de julio. Probablemente, el primer Consejo de Gobierno se celebrará el día 26 y así se reincidirá en el martes como día habitual de sus reuniones. Eso sí, la anterior legislatura empezó con el lunes como día de las reuniones y la oposición no tardó en recurrir al título de la exitosa película de Fernando León de Aranoa sobre el desempleo: ‘Los lunes al sol’.

Presidencia del Parlamento

La colección de hitos que incluye la mayoría absoluta del PP contempla a un presidente del Parlamento de Andalucía de este partido. Y el elegido no ha sido otro que el hasta ahora consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien encabezó la lista ‘popular’ para el 19J por la provincia de Córdoba. Sucede por primera vez en la historia democrática de esta comunidad autónoma. Entre la decena de anteriores presidentes de la cámara autonómica, figuran ocho políticos del PSOE. Incluso, IU sí que había gozado de esta responsabilidad, ya que a mediados de los 90 lo fue Diego Valderas. Recientemente, se despidió de su cargo la anterior presidenta, Marta Bosquet, quien procedía de Cs tras pactarlo su partido con el PP.

Una cámara renovada

La constitución del Parlamento de Andalucía será una jornada de estreno para un 70% de los 109 parlamentarios. Solo repiten tres de cada diez de los diputados autonómicos que concluyeron la anterior legislatura. La subida superior al doble de sillones del PP, la desaparición de Cs, la caída de la izquierda o las renovaciones en las listas del PSOE y Vox explican que haya tantos cambios entre los habitantes de la cámara.