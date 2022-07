El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó al Palacio de la Moncloa cuando cumple dos meses al frente del gobierno autonómico y con una lista de peticiones que fueron desde los fondos europeos a infraestructuras, demandas muy concretas sobre la sanidad pública y la transferencia de las competencias en la gestión del litoral. En términos generales, el dirigente gallego consideró fructífero el encuentro, pero igual que el presidente de Castilla y León, aseguró que estará “vigilante” para que finalmente todos ellos se conviertan en realidad.

Las reuniones de los presidentes autonómicos del PP, concentradas tres en un mismo día, se producen tras días de incendios por toda España, que han acaparado buena parte del debate público. Rueda reconoció haber sentido “un profundo malestar” por las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este jueves aseguró que las comunidades que no hacen los deberes” y “cuando llegan los incendios se acuerdan de la UME”. Unas declaraciones “extemporáneas” y “desafortunadas” para el presidente de la Xunta, que así se lo hizo saber a Pedro Sánchez.

“No me doy por aludido y hablo un poco en nombre de todas las comunidades. Me molesta porque cuando se piden medios es que se necesitan. Y que ya se ha hecho un esfuerzo para apagar los fuegos con los recursos de los que se dispone. La UME es un recurso de todos los españoles”, zanjó el gallego para recordar después que su comunidad ya ha destinado 33 millones a esos efectos.

Igual que hizo antes Alfonso Fernández Mañueco, el presidente gallego pidió “alejar” del debate político y partidario los fuegos que han ardido en distintas comunidades autónomas. A pesar de que estos días pidió declarar como zona catastrófica las partes afectadas por los incendios en su comunidad, el presidente de la Xunta reconoció que “lo importante es que lleguen las ayudas muy rápido” con independencia de la fórmula que se utilice.

La gestión del litoral

Otro de los asuntos prioritarios para Rueda era que Galicia asuma las competencias para gestionar el litoral justo un día después de que Canarias consiguiera tenerlas en materia de costas a partir del 1 de enero de 2023. Una reivindicación histórica para las islas que quería asumir sus competencias, igual que Cataluña o Andalucía. El presidente de la Xunta anunció que Sánchez le dio “un no categórico” a su petición. “Se nos niega y no estamos de acuerdo en absoluto”, zanjó el dirigente gallego.

Anticipó que desde su Gobierno autonómico “seguirán insistiendo para que esa transferencia se produzca”. Justo después la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, respondía asegurando que no se trata de “un asunto de voluntad política” sino del estatuto de autonomía gallego “que no reconoce esa posibilidad”. En Moncloa aseguran que Canarias articuló una modificación en ese sentido y, por eso, finalmente ha podido adquirir las competencias.

Desde la Xunta niegan que eso sea así y señalan el artículo 27 de su estatuto, en cuyo apartado tres se recoge la competencia exclusiva de “la ordenación del territorio y del litoral, además del urbanismo y vivienda”. Además, en el entorno del presidente gallego aseguran tener un informe del Consejo Consultivo de Galicia (un órgano independiente), que dice con toda claridad que no sería necesaria ninguna reforma del Estatuto.