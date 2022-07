El juez Juan José Escalonilla, instructor del denominado caso Niñera, ha dictado el archivo de la causa en la que trataba de aclarar si la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una trabajadora de Podemos, posteriormente asesora ministerial, y a otra persona como niñeras de su hija mayor cargando los gastos al partido.

En el auto al que ha tenido acceso El Periódico de España, destaca que "de las diligencias de investigación practicadas no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público".

Fuentes del partido se preguntan, tras conocer la decisión del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, quién repara todo el daño reputacional causado a tanto a la ministra como a las hasta ahora investigadas. "Han sido acusaciones falsas que tenían el propósito de perseguir a la gente de Podemos", añaden a este diario.