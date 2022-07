El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado este sábado que "no es serio" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su balance de gestión del curso político, abogara por quitarse la corbata como medida de ahorro energético: "Es de coña; esto no es serio. No hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer -por el viernes-. Ese es el motivo de todo".

En Fuengirola (Málaga), donde ha clausurado la Escuela de Verano del PP malagueño junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno; y el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional, Pedro Rollán; Bendodo ha incidido: "La realidad es que yo creo que a Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso tiene que quitarse la corbata". Pero, ha agregado, "sin duda no hay corbata que nos evite su ritmo de creación de impuestos". En su intervención ha recordado que este Gobierno de España tiene "una capacidad muy reducida" y ha rememorado que si el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer a todos la palabra prima de riesgo "e hizo que la viéramos todos los días", Sánchez "nos ha recordado los peligros de la inflación disparada". "Sin duda el PSOE es un 'masterclass' de todo lo malo de la economía". Por ello, sobre el balance de gestión de Pedro Sánchez, el número 3 del PP nacional ha sostenido: "Aparte de la corbata poco más", añadiendo, no obstante, que "si hay que hacer un balance este es: 24 subidas de impuestos en cuatro años y 39 ministros. Así no se puede avanzar". En esta línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado también las declaraciones de Pedro Sánchez al considerar que "no parece que la decisión más correcta sea el nudo de la corbata". "El nudo de la corbata no es lo que más le aprieta a las familias andaluzas, es el nudo en el estómago que aparece en muchas familias cuando sus hijos están en paro, tienen más de 50 años y no encuentran una oportunidad de empleo", ha aseverado. Tras esto, ha remarcado que "quien tiene instrumentos para poder hacer algo" es Sánchez y le ha exigido que "actúe". "En política es muy importante ser coherente para no perder la credibilidad", ha enfatizado. También se ha referido Bendodo en su intervención a la sentencia de los ERE y ha asegurado que el socialismo "sigue tocando fondo y algunos siguen cavando después de tocar fondo". "Una cosa es que la justicia condene a dos expresidentes de la Junta, del PSOE, y pedir disculpas, fue un error y vamos a rectificar. Pero seguir cavando después de tocar fondo es hablar de indultos". A su juicio, quien habla de indultos "tiene que sonrojarse" ante el que ha dicho es "el mayor caso de corrupción de la historia de España, donde el PSOE utilizó, manoseó, del dinero de los parados, 700 millones de euros para crear una red para ir dopada a las elecciones y colocar a amiguetes, exconsejeros, en ERE donde no habían trabajado nunca".