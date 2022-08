Villarejo informó a la actual jefa del CNI que Corinna tiene una cinta en la que habla con el general Sanz Roldán

Cada audio daría para un Watergate, la palabra con el sufijo gate (puerta en inglés) que identifica los grandes escándalos políticos a partir de 1972, cuando los fontaneros del Partido Republicano espiaron el cuartel general de la campaña electoral del Partido Demócrata, situado en el complejo del edificio Watergate que alojaba oficinas y el célebre hotel de Washington D.C., una incursión que acabó con la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en agosto de 1974. La habitación número 214, que estaba situada a unos metros de la sede demócrata, es hoy el Scandal Room y te cuesta la noche 1.500 dólares (1.468 euros). Y, también, daría para un Mediagate, esto es, un escándalo de periodistas y propietarios de algunos medios de comunicación.

Y he aquí que el agosto de 2022 pasará a la historia en España por los efectos del cambio climático que ha provocado las más insoportables temperaturas en la tierra y el mar, pero, asimismo, por la difusión de las ya familiares grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

"Si tienes un asunto de cierta envergadura en la justicia en el que se entrecruzan la política, el dinero e incluso el sexo, puedes acudir a personas próximas a él y preguntar si tiene material. Tu contacto averiguará, si a bote pronto no lo sabe, y te dirá. Ahora, en ciertos casos, depende del alcance de los audios, te puede salir muy, pero muy caro. Hablo de cifras de dos dígitos. En millones, eh", explica a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, una persona que ha tenido acceso a los avatares de la "negociación" en un caso muy sonado con presencia en los medios un día sí y el otro también.

Difusión esperada

La difusión de los audios -no así su contenido concreto en todos los casos- era esperada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el juez instructor, Manuel García Castellón.

¿Por qué?

Porque la comercialización de las grabaciones fue detectada por la Fiscalía en octubre de 2020 cuando decidió, a continuación, hacer una entrada y registro en la celda de Villarejo en la prisión madrileña de Estremera y, en consecuencia, abrir una pieza separada para investigar los hechos. Pero tanto la Fiscalía como el juez han hecho oídos sordos.

El caso más flagrante ha sido el de los nuevos audios sobre la colaboración de María Dolores de Cospedal y Villarejo el pasado mes de mayo. Esas posibles pruebas daban respuesta a una de las objeciones de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional para aceptar una nueva imputación de la exsecretaria general del Partido Popular propuesta en un recurso de la Fiscalía contra el "cierre en falso" -por decisión del juez instructor- de varios años de investigación de la operación político-policial bautizada como caso Kitchen. Los jueces sostuvieron que los indicios contra Cospedal eran muy lejanos en el tiempo respecto de la citada operación. Y los nuevos audios aportan pruebas sobre una cooperación que llegaba hasta 2017.

García Castellón transmitió una solicitud de una acusación popular para reabrir la causa el 25 de mayo a Anticorrupción. Casi tres meses después, no consta respuesta alguna.

Nuevo audio sobre Corinna

El diario digital Fuentes Informadas, que informó sobre aquellos audios, ha reproducido en su edición del martes 9 de agosto otro audio que implica a la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la presunta persecución a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la expareja de Juan Carlos I entre 2004 y 2009, quien, precisamente, le acusa de varios presuntos delitos de acoso en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en Londres, donde reside.

El rey emérito, según sentencia de los jueces de la Corte de Apelaciones del pasado 18 de julio, podrá ser sometido a juicio en la jurisdicción inglesa por aquellos hechos posteriores al 18 de junio de 2014, fecha de su abdicación, hasta 2020, ya que le ha sido denegada su inmunidad; la Corte resolverá en octubre-noviembre sobre aquellos hechos presuntamente cometidos mientras era rey, es decir, si esas actuaciones denunciadas por Corinna fueron "actos en cumplimiento de su función oficial" o en la de otros funcionarios, como puede ser el general Félix Sanz Roldán, director del CNI en el momento de los hechos.

La relevancia de la comida está marcada por una circunstancia: Villarejo ha sido recibido por Corinna zu Sayn Wittgenstein en su casa de Londres hace pocos meses. Fue el 15 de abril de 2015. Sus apreciaciones, pues, son directas.

Y, mira por dónde, en el audio citado, el responsable de terrorismo internacional del CNI, coronel Rafael S.P, uno de los comensales, señala que "es de interés para todos" no "calentar a Corinna" .Villarejo y José Luis Olivera, director de CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), que participa en el almuerzo, señalan: "Lo mejor es dejarla en paz".

Reunión en una suite de Londres

Es Olivera quien saca el tema de una presunta cinta que Corinna le ha hecho escuchar a Villarejo en la que la examante está hablando con el general Sanz Roldán, quien se reunió con ella el 5 de mayo de 2012 en una suite que ocupaba en The Connaught Hotel de Londres.

Olivera sostiene que toda la información de valor que tiene el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, se la aporta Villarejo. "Sin ella, la DAO está seca", dice. "Si Villarejo dice que ha escuchado una conversación con ella [Corinna y Sanz Roldán] es claro".

Villarejo aclara: "Dice Rafael [el coronel del CNI] que no existe, porque tiene un equipo. De puta madre".

Olivera deduce: "La habrá montado".

Y Villarejo apunta: "Habrá hecho un montaje. Yo he oído unos minutos, o ha hecho un montaje, ella trabaja mucho con los ingleses y tiene unas relaciones de puta madre, y está hablando con la Hillary Clinton. Hombre, yo la voz de Félix [Sanz Roldán] no la conozco, la he oído alguna vez en la tele. Pero no he hablado nunca con él. A mí me dicen esta es la conversación, he oído su voz alguna vez en la tele pero...".

El coronel señala que Corinna no está en una guerra.

Villarejo insiste: "Ella no quiere guerra [con el CNI], coincido con Rafael, lo que no quiere es que le toquen las narices. Ella se sintió atacada cuando lo de Mónaco cuando le mandaron a los chicos aquellos, a los mercenarios aquellos [la agencia de seguridad Algiz, sucontratada presuntamente por Sanz Roldán, hizo un registro en la casa de Corinna y se llevó documentación con el pretexto de hacer un barrido] y cuando ha ido a dos o tres sitios [Suiza, Brasil y Nueva York] se ha sentido vigilada. Fue justo a los pocos meses de lo de la cacería [de elefantes abril de 2012, Bostwana]".

El coronel matiza: "Claro. Eso es indudable... Pero ella no está en esa dirección. Lo de Mónaco que dices eso fue hace mucho tiempo afirma. [Minuto 9:37]

Y Villarejo puntualiza "Fue justo a los pocos meses de lo de la cacería [de elefantes abril de 2012, Bostwana abril de 2012]".

El coronel apunta: "Sí. Si no se le calienta, no está en esa dirección, Y si se le calienta...".

Villarejo se defiende: "Yo no la he calentado".

Olivera tercia: "Dejarla en paz, que se gaste el dinero... Mientras la tenemos controlada, está controlada".

Villarejo busca el asentimiento del coronel: "Tus fuentes te dirán que tiene confianza en mí [Minuto 10:47]. ¿Dudas, sospechas?".

El coronel afirma: "No, no, no".

Olivera advierte: "Pero si quiere un día por saco...".

Villarejo asegura: "Utilizará mi vía siempre".

Este audio es, sin duda, una prueba de cargo para la investigación sobre los actos de acoso denunciados por Corinna en los tribunales ingleses.

Como las meigas, acoso, haberlo haylo.