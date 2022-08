La exdiputada de Vox en el Parlamento de Andalucía y que fuera cabeza de cartel de este partido en las elecciones autonómicas de 19 de junio, Macarena Olona, quien anunció el 29 de julio que abandonaba la política tras alegar motivos de salud, ha reaparecido en la red social Twitter para anunciar su intención de iniciar la próxima semana el Camino de Santiago desde Sarria (Lugo).

Tras semanas de 'silencio' en las que se desataron especulaciones sobre los motivos de su retirada, Olona publicó este domingo un primer mensaje en la citada red social agradeciendo el apoyo recibido: "Con cada mensaje, palabra de aliento, abrazo, estáis marcando mis pasos. Voy de vuestra mano. Camino a vuestro lado. Donde quiero estar", escribió.

Y este lunes ha publicado otro mensaje, esta vez en Instagram, reiterando su agradecimiento "por cada mensaje, palabra de aliento, cada abrazo" que ha recibido desde que anunció su "obligada parada en la política por el peor motivo, la salud".

"Os lo aseguro, habéis marcado mi camino desde entonces. Me habéis acompañado. He sentido que no caminaba sola y que vosotros me llevabais de la mano", ha puesta en el mensaje recogido por Europa Press.

Olona completa el mensaje anunciando su intención de iniciar el Camino de Santiago la próxima semana en cumplimiento de una promesa que se hizo cuando estuvo en Panamá, adonde viajó en marzo por el fallecimiento de su padre.

"Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado -señala-. Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre".

Invita a los simpatizantes de Vox a acompañarla

La exdiputada de Vox en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados invita a sus simpatizantes a acompañarla en esta travesía de más de cien kilómetros a pie, incluso se muestra dispuesta a correr con los gastos: "A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica".

Macarena Olona, quien antes de ser candidata en Andalucía fue secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, anunció su abandono de la política el 29 de julio "por razones médicas" ajenas a su voluntad y que le hacían "incompatible" continuar.

En su perfil de Twitter tiene fijado un mensaje de agradecimiento a Santiago Abascal, presidente del partido. Vox anunció el 10 de agosto que Manuel Gavira sustituía a Olona como portavoz parlamentaria en Andalucía.

Precisamente, Gavira, este fin de semana durante una entrevista con Europa Press, ha calificado a Olona como "una servidora pública incombustible, inagotable", para precisar seguidamente que "ha tenido que pararse por el tema de salud, de la enfermedad". "Esto no lo digo yo, no lo dice Vox, lo dice la propia Macarena, que tenía que parar por un tema de salud", precisa.

Preguntado si calificaría la marcha de Olona con la expresión taurina de espantá, afirma que "para mí no es una espantá" para blandir entonces la idea de que "la salud es lo primero, lo más importante" y sostener que "en Andalucía somos muy dado a esto: queremos sacar punta a todo". "Yo soy muy respetuoso con la privacidad y con la intimidad de Macarena", puntualiza el portavoz parlamentario de Vox.

Cuestionado si considera que la dirección nacional de Vox habrá aprendido de la experiencia de designar a un candidato que no tiene vínculo, arraigo con la región por la que se presenta, Gavira considera que "lo que ha sucedido con Macarena ha sido un tema de salud, no es un tema de una mala designación, de una mala elección" y precisa que "en este partido todos estamos a disposición del presidente y del destino que él nos marque", para colegir entonces que "no hay una decisión errónea designando a Macarena".