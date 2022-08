Oramas al Gobierno: "En Canarias no hay gas, ni trenes, ni calefacción"

El decreto de medidas para el ahorro energético y de ayudas al transporte se convalidó ayer en el pleno del Congreso con el voto en contra de las dos diputadas de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas y María Fernández, porque, según su valoración, no contiene ni una sola medida que beneficie a Canarias. También votaron en contra PP y Vox, donde también hay diputados de las Islas, mientras que el PSOE, Podemos y la diputada no adscrita Meri Pita votaron a favor. Oramas criticó con dureza el texto porque no atiende a la realidad canaria ya que ni incrementa la bonificación al transporte hasta el 100% ni hay acciones específicas para las Islas: "en Canarias ni hay calefacción en invierno, ni gas, ni trenes, ni IVA", recordó la diputada nacionalista al Gobierno central, personificado en las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez.

La parlamentaria de CC reprochó que en Canarias la inmensa mayoría de los partidos políticos y las instituciones canarias reclamen el 100% de bonificación de las guaguas y el tranvía de Tenerife y, sin embargo, el Gobierno canario "se baje los pantalones con Pedro Sánchez". Incluso remarcó que partidos que están en el Ejecutivo regional como Podemos y NC e incluso alcaldes socialistas pidan igualar las subvenciones al transporte a las de los trenes de cercanías en la Península. "Los canarios vamos a pagar el 100% de los trenes y en Canarias solo se aplica un 30% y, en el colmo de la desfachatez, se pide a los cabildos y ayuntamientos que pongan el resto hasta lograr el gratis total". "El Ministerio estudia opciones donde no hay trenes para mejorar las ayudas" Tamara Raya - Partido Socialista "Con este decreto van a obligar a los pequeños comercios a hacer unas obras que cuestan 3.000 euros para cerrarlos porque tienen aire acondicionado para la calufa cuando en invierno tenemos una temperatura media de 23-24 grados, hasta los alemanes lo saben", criticó Oramas, que tildó de "trampa" la norma porque se incluyen todas las medidas en un solo decreto para "chantajear" a los grupos parlamentarios cuando CC estaba dispuesta a respaldar algunas iniciativas si hubiesen llegado a la Cámara por separado. "El discurso de CC es populista e incendiario, es irresponsable votar en contra de las becas" Tamara Raya - Partido Socialista Por su parte, el diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, Tamara Raya, aseguró ayer tras finalizar el pleno que la tramitación del decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia abre nuevas expectativas de introducir mejoras para Canarias en la ampliación de las bonificaciones. "Fomento está estudiando cuáles son las posibles alternativas para aquellos lugares donde no tienen cercanías ni media distancia como es el caso de Canarias", indica la diputada socialista que, además, apunta a la tramitación como ley del texto: "Se mejorará el texto en la tramitación a través de enmiendas, abre la posibilidad de corregir determinadas cuestiones además del análisis de medidas alternativas donde se pueda mejorar la bonificación". El Ministerio analizará el impacto económico y social de la medida "para seguir avanzando en esta línea", puntualizó. "Los partidos canarios piden el 100% de las guaguas, pero el Gobierno se baja los pantalones" Ana Oramas - Coalición Canaria Según Raya se trata de un "primer paso" que debería perdurar más allá de la crisis inflacionista y energética provocada por la guerra de Ucrania "para que todos nos acostumbremos a utilizar más el transporte público". Por ello ve bien que los cabildos, entre ellos los de Tenerife y Gran Canaria, demanden que la bonificación del 50% de las guaguas no se quede solo en una medida de cuatro meses sino que se extienda en 2023 con fondos de las corporaciones insulares y de la Comunidad Autónoma. "Obligan a los comercios a obras que cuestan 3.000 euros cuando hay calufa" Ana Oramas - Coalición Canaria En relación con el rechazo de CC al decreto, Tamara Raya criticó la "subida de tono" y el "discurso incendiario" de Ana Oramas. La parlamentaria tinerfeña tachó de "populista" la reivindicación del 100% para que el transporte en Canarias sea gratuito no solo desde los nacionalistas sino de partidos que están en el pacto del Gobierno canario como Podemos y Nueva Canarias (NC). "Son discursos fáciles que no analizan el elevado coste económico que supone para las arcas públicas", añade Raya. De CC expresa la "irresponsabilidad" que supone que la formación nacionalista vote en contra "de mejorar las becas o de abaratar el transporte público como hicieron cuando se abstuvieron con la bonificación del precio de la gasolina". El pleno votó no solo la convalidación del decreto sino su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia, con el fin de que como máximo en un mes se presenten las enmiendas y se apruebe en el pleno.