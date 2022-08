El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado el curso político en Madrid con una rueda de prensa, la segunda que da en la capital desde que se hizo con las riendas de la formación, el pasado abril. Con un discurso escrito de 40 minutos, el dirigente conservador ha hilvanado unos argumentos para concluir que, si todavía no ha alcanzado ningún pacto con el Gobierno, es porque Pedro Sánchez tiene como objetivo arrinconarle a él y a su partido.

Feijóo ha denunciado que el jefe del Ejecutivo no se haya puesto en contacto con él ni con sus colaboradores para acordar el primer plan energético convalidado en el Congreso la semana pasada ni para abordar las relaciones diplomáticas con Marruecos y Argelia ni tampoco hablar de la cumbre de la OTAN que se celebró en junio en Madrid. "Supongo que cree que así, con reales decretos ley, tiene menos desgaste político y tiene réditos electorales, aislando al PP, pero se está equivocando de aliado… Y se está aislando todavía más de la mayoría de los españoles", ha declarado en su intervención inicial. Sánchez, ha subrayado, prefiere que sean "Podemos y ERC quienes orienten las políticas" de España. "Lo he podido constatar estos meses", ha afirmado. "Escoger de aliados para sacar adelante a España a aquellos que no creen en las políticas de Estado es un error político imperdonable. Ha renunciado a tener los votos del PP. Ha renunciado a pedirle los votos al PP. No lo hace porque no quiere o porque Bildu y Podemos se lo prohíben. O por las dos cosas", ha añadido.

A renglón seguido, el líder del PP ha hecho mención al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación lleva casi cuatro años de retraso. En ese contexto ha dicho que "el único interés" de Sánchez para hablar con los populares es este asunto porque "no puede sacarlo adelante con Bildu". La renovación del poder judicial siempre se ha hecho con el acuerdo de los dos principales partidos de Gobierno, porque, además de ser una decisión capital, se necesitan 210 escaños para la aprobación de los nombres de los jueces elegidos.

Feijóo no se cierra a renovar el CGPJ, aunque sí ha aprovechado para reclamarle a Sánchez que no nombre (antes del 13 de septiembre debería hacerlo) a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Sería una señal de buena voluntad, ha sugerido.