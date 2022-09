PSOE y PP reproducen en Asturias la fractura en el Senado: se acusan de no tener proyecto para España

Los representantes asturianos del PSOE y el PP reclamaron para sus respectivos líderes nacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la victoria en el cara a cara que protagonizaron ayer en el Senado.

La fractura observada durante el debate en la Cámara Alta se reprodujo nada más concluir en los partidos asturianos. LA NUEVA ESPAÑA pidió una valoración sobre el debate a un representante de cada uno de los dos partidos asturianos con representación en la Cámara Alta: el socialista Francisco Antonio Blanco, el senador más votado en Asturias en los comicios de 2019; y Mercedes Fernández, única senadora del PP elegida en aquellas elecciones. Además, este periódico solicitó también la opinión de un representante de cada uno de los siete partidos con representación en la Junta General. La también senadora María Fernández contestó en nombre de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

El PSOE acusó a Feijóo de no tener proyecto para España y de «insolvencia o mala fe» al esgrimir «falsos argumentos». El PP aseguró que el de Sánchez es ya un gobierno «en el tiempo de descuento» y que su discurso de ayer no fue socialdemócrata, sino «radical». Ciudadanos criticó tanto el «catastrofismo de Feijóo» como la «autocomplacencia de Sánchez». Podemos Asturies acusó al líder conservador de ser «tan ajeno a la democracia como siempre». Foro lamentó que el debate fuera «irrelevante para Asturias». IU manifestó su convencimiento de que el debate solo sirvió para mostrarla «debilidad» de Feijóo, pues no se abordaron «las causas de la actual crisis». Y Vox acusó al PP de haber pasado de ser oposición a proponerse como socio del PSOE, contra lo que, según esta formación, quiere la mayoría de los españoles: «Desalojar a socialistas y comunistas del Gobierno».

Francisco Antonio Blanco

Senador del PSOE por Asturias

«Sánchez ilustró la insolvencia o mala fe de Feijóo repasando sus falsos argumentos»

«Pedro Sánchez expuso la situación actual con solvencia, enmarcándola en el contexto internacional y desgranando las numerosas medidas adoptadas. Feijóo resta valor a las medidas del Gobierno, entiende que llegan tarde y no sirven y que son copiadas del PP. Además, y aunque resulta contradictorio con una crítica tan destructiva, intenta dar una imagen del PP de partido dialogante y constructivo que antepone el beneficio de España, no como los partidos aliados del PSOE en el Gobierno y el Parlamento. Estos argumentos fueron desmontados por Sánchez, que ilustró la oposición del PP en el Congreso a todas las medidas anticrisis del Gobierno y pactos de Estado en beneficio de los ciudadanos.

«Sánchez ilustró además la insolvencia o mala fe de Feijoo en los últimos meses repasando los falsos argumentos esgrimidos por este. En definitiva, Sánchez puso al descubierto las contradicciones de Feijóo, que intentó ofrecer una imagen constructiva y moderada a los ciudadanos a la vez que, en la práctica, boicotea todas las medidas del gobierno y practica una oposición frontal».

Mercedes Fernández

Senadora del PP por Asturias

«Feijóo ganó el debate y el discurso de Sánchez no fue socialdemócrata, sino radical»

«Feijóo gana el debate y el presidente Sánchez estuvo perdido en la radicalidad y en inconcreciones. No hizo un discurso socialdemócrata, sino radical. En otros países, como Alemania, hay recursos energéticos que se están usando y aquí los niega categóricamente. En la réplica a Feijóo estuvo absolutamente perdido, porque no hay peor réplica que la que se lee; una réplica leída cae en el ridículo.

«Frente a ese discurso de Sánchez, el de Feijóo fue moderado, propositivo; exhibió y ofreció un documento sobre energía consecuencia de las nuevas necesidades que requieren modificar el plan energético nacional. Desarrolló ocho bloques temáticos y cincuenta y nueve apartados.

«La única propuesta que hizo Pedro Sánchez en el debate fue nuevamente una copia de una hecha del PP: el apoyo a las instalaciones de cogeneración de la industria de gran consumo. La rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA del gas y, ahora, el apoyo a las instalaciones de cogeneración de la industria son ideas que nos copia. No tiene la generosidad de decir que nuestras propuestas son válidas, pero las copia sin reconocer la autoría.

«En ambos discursos salió referencia a la regasificadora de El Musel y su puesta en funcionamiento. Un apunte asturiano en el debate. Hubo críticas con sentido, como al cierre apresurado de centrales térmicas, que, como bien sabemos en Asturias, trajo más perjuicios que beneficios, que de momento son ninguno. El propio Sánchez reconoció que se incrementó un diecisiete por ciento la recaudación, luego nuestra propuesta de rebajar la presión fiscal es sensata. Pero, aun así, negó la posibilidad de ello».

María Fernández

Senadora del PSOE por Asturias

«Feijóo ofreció un discurso catastrofista y alarmista, alejado del diálogo que se necesita»

«Pedro Sánchez ha ofrecido un discurso sólido y solvente, exponiendo las múltiples medidas que el Gobierno de España está impulsando para hacer frente al impacto de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Medidas que buscan proteger a las clases medias y trabajadoras, a las familias, a quienes peor lo están pasando. Medidas que también buscan fortalecer la actividad económica y el empleo, como las que anunció durante el pleno en apoyo de la industria, un sector clave en Asturias y que se va a ver beneficiado de la ampliación de la cobertura del ‘mecanismo ibérico’ para aquellas instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas. Es una medida que garantiza la continuidad de la actividad y el empleo.

«Por su parte, el señor Feijóo ofreció la imagen a la que nos tiene acostumbrados: un discurso alarmista y catastrofista, alejado del diálogo y el acuerdo que deberían ser imprescindibles en estos tiempos. Ha quedado claro que el señor Feijóo no tiene un proyecto para España, ni en materia energética ni en ningún otro ámbito. Frente a esa actitud de bloqueo, la posición del PSOE es clara: esperanza, soluciones y medidas de apoyo para quienes más lo necesitan».

Teresa Mallada

Presidenta del PP en Asturias

«Ha quedado demostrado que Feijóo es el presidente que merecen los españoles»

«Ha quedado demostrado que Feijoo es el presidente que merecen los españoles. Feijoo hizo propuestas, ofreció pactos de Estado para mejorar la vida de los ciudadanos en unos momentos muy complicados. Sánchez empezó a ejercer como líder de la oposición, más centrado en atacar a la alternativa que en resolver los problemas de los españoles. Optó por el insulto y la descalificación y su única iniciativa fue asumir como propia la propuesta del Partido Popular de apoyar la cogeneración. El de Pedro Sánchez es ya un Gobierno en tiempo de descuento».

Susana Fernández

Portavoz de Cs en la Junta General

«Este debate sin puntos de encuentro es lo contrario de lo que necesita España»

«Este debate sin puntos de encuentro ni voluntad de acercamiento por ambas partes es lo contrario de lo que España necesita en estos momentos. El catastrofismo de Feijoo y la autocomplacencia de Sánchez chocan frontalmente con las necesidades y los intereses de los españoles. Y lo más triste es que Asturias solo ha salido citada en aspectos negativos: la regasificadora de El Musel, que sigue sin funcionar, el cierre de Alcoa y los problemas de Arcelor».

Sofía Castañón

Coordinadora de Podemos Asturies

«El supuesto PP moderado de Feijóo es tan ajeno como siempre a la democracia»

«El debate ha constado lo evidente: el supuesto PP moderado de Feijoo es tan ajeno a la democracia como siempre. El mismo día que el Ministerio de Trabajo da derechos a las trabajadoras del hogar y acaba con una injusticia histórica, el PP pide el cese de las ministras de Unidas Podemos. La derecha y la ultraderecha se retratan solas: defienden a los privilegiados y viven a espaldas de la sociedad».

Adrián Pumares

Secretario general de Foro Asturias

«Fue un debate irrelevante para el Principado, como pasa siempre con PSOE y PP»

«Echamos en falta alguna referencia a la parada de un horno alto de Arcelor como consecuencia de los altos costes energéticos y del CO2, y que como pasa siempre con los dos grandes partidos fue un debate irrelevante para el Principado, cuya única mención fue, como siempre por parte de Pedro Sánchez, sin concreción ni plazos».

Ángela Vallina

Portavoz de IU en la Junta General

«El debate deja poca novedad, más allá de constatar la debilidad del nuevo líder del PP»

«En el debate no se abordan las causas de la actual crisis, que están en la guerra, por lo que la situación de las familias españolas trabajadoras no podrá mejorar si no se tiene claro que la solución sólo puede llegar desde la perspectiva de la paz. El debate deja poca novedad, más allá de constatar la debilidad del nuevo líder del PP, prisionero de su propia hemeroteca y con una derecha empeñada en defender los privilegios de los grandes beneficiados de la guerra, como eléctricas y energéticas».

Ignacio Blanco

Presidente de Vox en Asturias

«El PP ha pasado de ser oposición a proponer ser socio de gobierno, parece que se rindió»

«Lo vivido en el Senado es lo mismo que hemos visto hoy en el Parlamento asturiano: el PP ha pasado de ser oposición a proponer ser socio de gobierno. El PP hacía poca oposición pero ya parece que se ha rendido. Si el PP lo que pretende es ser socio de gobierno del PSOE y crear una gran coalición de bipartidismo, está alejándose de lo que quieren la mayoría de los españoles que es desalojar a socialistas y comunistas del Gobierno».