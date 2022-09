Ruptura, remodelación o elecciones: ¿qué puede pasar en Junts y en el Govern de Cataluña?

El cese del hasta hoy 'vicepresident' Jordi Puigneró tras la doble amenaza de Junts al 'president', Pere Aragonès, primero con un ultimátum y después con una cuestión de confianza deja al Govern en el alambre. La ejecutiva posconvergente está reunida este jueves para analizar la situación con tres escenarios sobre la mesa: mantener a sus seis 'consellers' en el cargo con algún recambio, adelantar la consulta prometida a la militancia para que sean las bases las que decidan el futuro de la coalición o abandonar ya el Consell Executiu.

El golpe de autoridad de Aragonès, ha forzado que JxCat deba aclararse cuanto antes. La interinidad en la vicepresidencia se da por descontada durante un tiempo según varias fuentes posconvergentes que, a la vez, descartan en estos momentos que sea asumida por el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, el titular con más 'feeling' con la dirección de Palau pero, a la vez, duramente criticado internamente por cuestionar públicamente que sea el momento de la desconexión y por su apuesta por la gobernabilidad sin matices, lejos de la batalla partidista. Todos los escenarios están abiertos si deciden permanecer en el Govern: desde promover a un candidato a la vicepresidencia y hasta nombrar a uno de los actuales 'consellers'. Tampoco se descarta que sea una oportunidad para que algunos de ellos, los que ya mostraban ganas de cambiar de aires como el titular de Salut, Josep Maria Argimon, que sonaba como parte de la lista a la alcaldía de Barcelona, se marche. Esto supondría, de facto, una remodelación.

Adelantar la consulta

Ahora bien, si la ejecutiva considera que todo está perdido se abren otras dos vías: romper ya o adelantar la consulta para que sea la militancia la que tome la decisión. Fuentes del partido apuestan por la segunda opción ya que dejaron sobre papel, en su ponencia política, que debían ser las bases las que se pronunciaran sobre su presencia en el Consell Executiu tras detectar que Esquerra incumplía tres de sus exigencias: la unidad en Madrid, acotar la mesa de diálogo a la amnistía y la autodeterminación, y una nueva dirección estratégica del 'procés'.

Si bien contemplaban que la consulta se celebrara durante el mes de octubre, el cese de Puigneró puede provocar la activación inmediata de este mecanismo. No hay que pasar por alto que los máximos dirigentes, Laura Borràs y Jordi Turull, pueden inducir el sentido del voto según el diagnostico que hagan del estado actual de la crisis con ERC este mismo jueves.

Govern en solitario

Si la situación no se reconduce y se consuma la fractura del Govern, Esquerra gobernará en solitario. Así lo expresan varios dirigentes republicanos, que descartan apretar el botón electoral ante la actual situación socioeconómica -y la consiguiente necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos para atenderla-, pero también para poder reivindicarse como una opción electoral que puede comandar sin ataduras y para reducir el impacto de una salida de Junts exhibiendo que no ceden a lo consideran "chantajes".

Para evitar sumirse en la inestabilidad permanente, ERC necesitará la colaboración del PSC y de los 'comuns', ya que la CUP ha pasado a una ofensiva desde la oposición desde que no lograron pactar las cuentas de 2021. Los socialistas y los morados están dispuestos a tender puentes de forma puntual, no a ser socios estables y, mucho menos, a entrar en el Govern, algo que Esquerra tampoco contempla. Menos todavía, a las puertas de un multiciclo electoral que será determinante para el futuro de todo el tablero político. En este contexto, con Junts fuera del Executiu, la confrontación independentista iría a más. De hecho, desde el cuartel posconvergente ya avisan de que no se lo pondrán nada fácil a Aragonès a partir de ahora.