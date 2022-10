La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha denunciado este domingo que el nuevo Govern, presidido por Pere Aragonès, carece de "legitimidad política y democrática" porque no ha sido aún "validado" por el Parlament ni en unas elecciones.

Así lo ha dicho en Twitter después de que la Generalitat haya hecho públicos los nombres de los consellers que cubrirán las vacantes que ha dejado JxCat en el Govern: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

La coherència ha de ser el principal capital polític dels governants. La nova proposta del president Aragonès no ha passat ni pel Parlament ni per les urnes. Sense aquesta validació no té legitimitat política ni tampoc democràtica. L’esperem al @parlamentcat o a les urnes. https://t.co/VbAAcL67un — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 9 de octubre de 2022

Aragonès ha destacado en un tuit que, con la incorporación de siete nuevos consellers, "Cataluña tendrá un Govern de país. Un Govern para la Cataluña entera, que representará los consensos del 80% de la ciudadanía".

Le ha respondido con otro tuit Borràs, que ha desafiado a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones.

"La coherencia debe ser el principal capital político de los gobernantes. La nueva propuesta del presidente Aragonès no ha pasado ni por el Parlament ni por las urnas. Sin esta validación no tiene legitimidad política ni tampoco democrática", ha afirmado.