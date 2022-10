El exsecretario general del PP y antiguo delegado del Gobierno, José María Rodríguez, ha ingresado esta mañana en un centro penitenciario de Palma, después de que el tribunal le concediera un plazo de cinco días para que ingresara. El expolítico no ha ingresado en el centro penitenciario de la carretera de Sóller, sino que lo ha hecho en el Centro de Inserción Social, CIS, donde el régimen penitenciario es mucho menos rígido. Rodríguez, en pocos días, podría recibir la clasificación penitenciaria, lo que le permitiría obtener el tercer grado penitenciario. Si supera la entrevista que se realizará frente a la Junta de Tratamiento, que se encarga de determinar la clasificación penitenciaria del preso, Rodríguez podría obtener en breve el tercer grado penitenciario, por lo que únicamente se vería obligado a acudir a dormir al centro. El resto del día podrá seguir disfrutando de libertad.

Rodríguez tienen que cumplir una condena de tres años y medio de prisión por su responsabilidad en el caso Over. Se trata de un caso de corrupción, protagonizado por el publicista que realizó la campaña electoral del PP del año 2007, que le permitió al partido recuperar el poder político de Balears. Después recibió varios encargos de diferentes consellerias que dirigía el PP. Una de las administraciones que le contrató fue la conselleria de Interior, dirigida por aquel entonces por José María Rodríguez. La administración autonómica abonó con dinero público al publicista una serie de trabajos que no realizó. El publicista también acusó a Rodríguez de haberle entregado dinero negro como pago por sus trabajos de la campaña electoral.

José María Rodríguez recurrió la condena que le impuso la Audiencia de Palma ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, este recurso ha sido rechazado. Ahora ha recurrido ante el Constitucional y había solicitado un aplazamiento de su ingreso en prisión mientras el tribunal decide o no aceptar el recurso. Sin embargo, el tribunal de la Audiencia no ha esperado a esta decisión y esta mañana le ha comunicado a Rodríguez que tenía cinco días para ingresar. El condenado ha ingresado poco después de que hubiera recibido dicha notificación, sin haber apurado el plazo que le había concedido la Audiencia.