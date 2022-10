El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso lo anunció anoche, pero el número dos en el Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha reconocido hoy que tendrán que esperar a tener el texto definitivo de la ley para poder determinar la letra pequeña del recurso.

Lo que sí ha hecho el equipo de Gobierno, según ha informado Ossorio, es adelantar cómo creen que afectará a la economía madrileña. Según el portavoz y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad, los cálculos del Ejecutivo de Ayuso son que el impuesto de Sánchez podría expulsar hasta 13.000 contribuyentes de la Comunidad de Madrid, lo que supondría una pérdida de hasta 5.000 millones de ingresos por los conceptos de IRPF. Ossorio ha realizado una equiparación con los presupuestos de dos consejerías para explicar lo que esto supondría: hasta el 88% del presupuesto del área de Educación o hasta el 68% del de Sanidad.

El vicepresidente ha reconocido que no saben cuál será el mecanismo que utilizará el Gobierno central para aprobar este nuevo impuesto solidario, pero entienden que solo podrían hacerlo mediante una ley y eso chocaría con el principio de jerarquía normativa, ya que es la Ley Orgánica de Financación Autonómica la que ahora establece que es las comunidades autónomas tienen competencias sobre el impuesto de patrimonio. No pueden imponer mediante ley algo contrario a lo que dice una ley orgánica. Además, según la Comunidad, la jurisprudencia ya dicta que no cabe un doble impuesto y que si es un impuesto que gira en torno al impuesto de patrimonio, no importa cómo lo quieran llamar”, es un impuesto sobre el patrimonio.