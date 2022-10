Jéssica Albiach: "Los presupuestos del Govern de ERC no pueden ser los mismos que los de ERC y Junts"

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha sido la primera de la oposición a la que ha citado el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, para analizar la nueva etapa del Govern en minoría de ERC. La reunión, adelantada por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, y celebrada en el Palau de la Generalitat y que no ha llegado a una hora de duración, no ha servido para tejer ninguna alianza sólida. Ni tan solo para esbozarla, situación por la que los 'comuns' advierten de que, lejos de ser un socio estable, irán votación a votación y que su apoyo tendrá un alto precio. De entrada, ya avisan que los presupuestos de esta etapa sin Junts en el Executiu tienen que ser más de izquierdas y no los diseñados por el 'exconseller' Jaume Giró. A pesar de la ruptura de la coalición independentista, la lectura de Albiach es que ERC no ha saltado amarras de los posconvergentes ni asume que la geometría variable "se ha acabado".

Ha dicho en los últimos días que este Govern ha nacido “muerto”. ¿Si nace “muerto”, puede continuar la legislatura?

Dije que nacía muerto porque es un Govern que tiene el apoyo de 33 diputados de 135, por lo tanto no es el Govern del 80% ni tampoco el del 52%, es el Govern del 21% y, sobre todo, es un Govern que no está tejiendo alianzas con ninguna otra fuerza política. Para gobernar necesita apoyos y mayorías parlamentarias que ahora mismo no existen. Evidentemente, tenemos que esperar.

¿Esperaba más del 'president' a la hora de explorar una alianza estable con los ‘comuns’?

Esperaba un ‘president’ más ambicioso a la hora de concretar qué alianzas tendremos a partir de ahora. Estamos en un escenario en que se ha acabado la geometría variable y en que Junts se ha emancipado de ERC pero ERC no se acaba de emancipar de Junts. Lo estamos viendo con Aragonès pidiendo a Junts apoyo para aprobar los presupuestos. El Govern es débil y está aislado.

Hace un año y medio que los ‘comuns’ pedían la ruptura de ERC y Junts. ¿Define este escenario como una oportunidad o no?

Está por ver, porque hemos visto muchas ERC. Este Govern lo tendremos que evaluar por sus hechos y no por sus discursos. Muchas veces hacen discursos progresistas que no se acaban materializando en políticas. Es cierto que en este año y medio había materias en manos de Junts que no han avanzado como deberían, pero las de ERC tampoco lo han hecho. Dependía de ERC no tener el ‘conseller’ Cambray, que es el que ha tenido más huelgas. Y Acció Climàtica hace un discurso de transformación verde mientras se defiende la celebración de los Juegos Olímpicos en el Pirineo sin saber si en el 2030 habrá nieve.

"Si pasan unos meses y el Govern no tiene más apoyos entraremos en otra fase"

¿Hubiera contado usted con Gemma Ubasart como ‘consellera’?

La conozco desde hace tiempo y considero que es un perfil muy preparado. Podrá sumar, igual que los otros ‘consellers’, que creo que hay perfiles que son potentes, en función de las mayorías que tenga este Govern, y ahora mismo es débil y no tiene apoyos.

¿Aragonès debería someterse a una cuestión de confianza?

Cuando en la entrevista de TV-3 dijo que no se sometería a una cuestión de confianza porque si no vamos a elecciones fue una constatación, nuevamente, de que tiene un Govern del 21% y no del 80%. Ahora mismo no estamos en el escenario de la cuestión de confianza, creemos que le tenemos que dejar un tiempo de margen. Pero si van pasando los meses y es incapaz de tener más apoyos parlamentarios entraremos en otra fase.

¿En qué medida contribuirá a sostener la legislatura?

Siempre hemos dicho que no estábamos aquí para dar apoyo al Govern, sino para facilitarle la vida a la gente. Iremos ley a ley, negociación a negociación, pensando en qué es mejor para la gente.

"A ver qué ERC nos encontramos, tiene muchas caras"

¿Descarta entonces una alianza estable para continuar la legislatura?

El 'president' no nos lo ha pedido, eso primero. Lo segundo, tenemos que ver con qué ERC nos encontramos. ¿Con la ERC que es capaz, por el bien del país, de subir el salario mínimo o la que pone en riesgo la reforma laboral? ¿Estamos ante la ERC que defiende la educación pública o la que mantiene al ‘conseller’ Cambray? ¿La que quiere hacer la transformación verde o la que defiende los Juegos de Invierno? ERC tiene muchas caras.

¿Entiende los motivos por los que ERC no quiere tejer grandes acuerdos con el PSC?

Estamos ante vetos que son selectivos. Hemos visto como ERC, PSC y Junts no tenían ningún problema en repartirse las sillas de la CCMA o cómo ERC ha sido un gran socio de legislatura en el Ayuntamiento de Barcelona con ‘comuns’ y PSC. También se han aprobado los presupuestos del Estado con ERC. Yo tengo grandes discrepancias con Junts y eso no me ha impedido ser responsable con las necesidades del país y sentarme en una mesa con ellos para pactar presupuestos.

¿Cómo interpreta la mano permanentemente tendida de Salvador Illa al Govern?

Lo debería responder él. Pero es cierto que no quiere que le pase como Inés Arrimadas, que ganó unas elecciones con 36 diputados y que fue la mayoría parlamentaria más inútil.

Congeló la negociación de los presupuestos, ¿en qué momento la descongelarán?

No ha habido contactos con la nueva ‘consellera’ de Economía. Cataluña no tiene por qué conformarse con unos presupuestos de Junts. Tenemos la oportunidad de tener unos presupuestos de progreso sin el freno de Junts. Tenemos una oportunidad para avanzar.

¿Entienden que con Junts fuera los presupuestos tienen que mutar más hacia la izquierda?

Evidentemente. No entenderíamos que tengamos los mismos presupuestos con un gobierno exclusivamente de ERC que con el de la coalición entre ERC y Junts.

Si los presupuestos se prorrogan, ¿puede continuar la legislatura?

Si se prorrogan, ERC deberá hacer una reflexión. Si un 'president' sin sentarse a negociar con otras fuerzas habla de prórroga nos deberá explicar por qué quiere estar en el Govern. Cuándo el 'president' le pide el voto a Junts para los presupuestos, ¿quiere decir que perdemos la oportunidad de tener unos presupuestos de progreso sin el freno de Junts? ¿Está el 'president' insistiendo a Junts para tensionar más el espacio a ver si Junts se rompe? ¿Estamos aún en esta lógica de las trifulcas partidistas en lugar de pensar en el país?

¿Que ERC apruebe los presupuestos del Estado es imprescindible para que los ‘comuns’ aprueben los de la Generalitat?

Nosotros no condicionamos los presupuestos de Catalunya con otros presupuestos que considero que son buenos, expansivos y necesarios.

Pero el año pasado pasó con los del Ayuntamiento de Barcelona...

Sería un error considerar que Cataluña es una isla. Los catalanes necesitan en un momento como el actual recursos que vienen de Cataluña, del Estado y de los ayuntamientos. Si Aragonès y la ‘consellera’ nos invitan a la negociación, nos sentaremos. Hemos escuchado a ERC decir estos días que nosotros somos socios prioritarios. Es importante que ERC no hable en nombre de En Comú Podem. Los socios no se anuncian, se negocian.

¿Le incomoda que el PSOE haya dejado fuera de las cuentas la ley de vivienda?

No solo me preocupa eso, sino que Salvador Illa ha dicho que tenía como referente en materia inmobiliaria a Joan Clos, que es el principal representante de la patronal inmobiliaria. O se está con la patronal o se está con la ciudadanía. Los socialistas se equivocan y es importante que empujemos para que se regule el precio de los alquileres y también de las hipotecas.

"De la mesa de diálogo confío que tendremos frutos pronto"

¿Se resignan a una situación de interinidad en el Parlament con la presidencia de Laura Borràs suspendida?

La señora Borràs no fue escogida presidenta por unos votos caídos del cielo. Fue escogida con los votos de ERC. Por lo tanto, es su responsabilidad que se acabe con la interinidad. O vía reglamento parlamentario o, si se considera que no hay vía para hacerlo, pues a través de un acuerdo político. Nosotros nunca hemos votado Borràs como presidenta.

¿El delito de sedición se tiene que reformar o bien suprimir del código penal?

Se tiene que llegar a un acuerdo. Tenemos que poner el código penal español a la altura de los códigos penales europeos. No solo sería beneficioso para los líderes del ‘procés’, sino también para poder garantizar el derecho a protesta. A partir de esa voluntad de llegar a un acuerdo, las mayorías pueden dar y espero que sea uno de los principales frutos de la próxima reunión de la mesa de diálogo.

¿Van bien las conversaciones como para tener esos frutos antes de finales de año?

Las dos partes están trabajando en la desjudicialización y confío que tendremos frutos pronto.

El PSC dice que no hay represión contra el independentismo, aunque defiende la desjudicialización. ¿Hay represión o no?

Sí que ha habido represión y se han dado situaciones intolerables. No solo contra el independentismo. Hemos visto cloacas del Estado actuar contra cualquier voz que cuestionara la España una y libre, por lo tanto hay que avanzar y ensanchar los derechos.

"En Comú Podem no se diluirá en Sumar"

Yolanda Díaz presenta Sumar este sábado Barcelona. Usted viene de Podemos. ¿Entiende las reticencias del partido a diluir sus siglas?

Aquí nadie habla de diluir nada. Sumar es un movimiento ciudadano en que hay partidos y ciudadanía organizada y no organizada. Nadie tiene que diluirse. De hecho, En Comú Podem ya ha dicho que no se diluirá. Pero Sumar sí que tiene que ser mucho más que En Comú Podem y esta visión y ambición es muy positiva, no debería representar una amenaza para nadie.

El PSC insiste en que en Barcelona hay que abrir una nueva etapa y da a Ada Colau por amortizada. ¿Es el fin de esta alianza?

El PSC está en campaña electoral, ni más ni menos. Durante la legislatura en Barcelona hemos tenido un socio dentro del gobierno, que era el PSC, y uno fuera, ERC. Barcelona es referente internacional. Hay muchos ‘lobbies’ que nos tienen ganas, como demuestran las 11 querellas archivadas.