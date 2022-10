ERC facilita la tramitación de los Presupuestos de Pedro Sánchez

En este último lustro del 'procès' ha nacido un subgénero, que es el de los Presupuestos Generales del Estado y ERC. Y este año, como ya ocurriera el pasado, se ha producido un nuevo pulso entre el Gobierno y los republicanos alrededor de si Esquerra presentaba o no una enmienda de totalidad al proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y como ya ocurriera en 2021, ERC, in extremis, no la ha registrado en el Congreso, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Esta vez la diferencia ha estribado en que el plazo, a efectos prácticos, no vencía a las 14 horas, hora del cierre del registro, sino un poco antes, el motivo no ha sido otro que el vuelo de regreso de Pere Aragonès desde Bruselas despegaba a las 13.30 horas. También como el año pasado la negociación entre los socialistas y los republicanos La semana que viene se dilucidarán en el Congreso las enmiendas del PP, Vox y Ciudadanos. También las de Junts y la CUP. El voto alineado de ERC con el Gobierno para rechazarlas y permitir que prosiga su tramitación se da por seguro. Esquerra ya tenía sobre la mesa la enmienda redactada, según fuentes del partido, pero, como suele ser habitual, las posiciones se han forzado hasta el último minuto. El estado de ánimo en las filas republicanas ha ido fluctuando a lo largo de la negociación ante el "inmovilismo" del PSOE en la cuestión "antirrepresiva". Y en este campo, la exigencia de ERC es la reforma del delito de sedición, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, por cuanto el tipo penal español se halla desfasado si se compara con el régimen existente en los otros países punteros de la Unión Europea. Por otro lado, piden acabar con la infrafinanciación y el incumplimiento de las inversiones. La reforma del delito de sedición es una de las formas prácticas que tienen ambas partes para plasmar el deseo republicanos, que es conseguir una cesta de medidas legislativas "que tengan el mismo efecto que una amnistía", según apunta siempre el propio Aragonès. La distancia entre PSOE y ERC también afectaba a otras materias. Por ejemplo, las políticas sociales, campo en el que ERC considera que el Ejecutivo no se ha empleado a fondo. Una de las claves del acuerdo que ha permitido el plácet de ERC ha sido la de fijar mecanismos de control a la ejecución de las inversiones presupuestarias del Estado. El 36% del 2021 y el 16% de este 2022, hasta junio, sulfuraron a los republicanos por cuanto son sabedores que se convierten en material arrojadizo para Junts en su batalla por desprestigiar cualquier diálogo con el Estado.