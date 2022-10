La Policía Local de Murcia ha retirado, por orden del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, los carteles de apoyo al capitán Fernández Galindo que estaban colocados en la bancada del Grupo Vox en la Sala de Plenos. Tal y como adelantó La Opinión, el Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco, contra la decisión del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid de absolver al capitán Fernández Galindo de los delitos continuados de extralimitación en el ejercicio del mando y de abuso de autoridad en su modalidad de acoso profesional.

"Estos son los censuradores de la libertad de expresión y sus maneras de intentar amordazar la verdad que campan a sus anchas por las instituciones", ha señalado tras la retirada de los carteles el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. Además, desde el Grupo Vox calificaron la decisión del regidor socialista como "sectaria" y anunciaron que ya estudian interponer acciones judiciales "contra este acto arbitrario y totalitario".

🚨 El sectario y autócrata alcalde @SerranoJAntonio ordena retirar nuestros carteles en apoyo al #CapitánGalindo



‼️ Desde el GM VOX estudiaremos interponer acciones judiciales contra este acto arbitrario y totalitario pic.twitter.com/BtiYsAf5l1 — VOX Murcia Ciudad (@VoxMurciaCiudad) 27 de octubre de 2022

Durante las intervenciones previas al Pleno de Murcia, Antelo hizo referencia a esta sentencia. "Quiero mandar un fuerte abrazo al capitán Galindo porque nuevamente ha vuelto ser declarado lo que siempre fue: inocente". Asegura el portavoz de Vox que este alto cargo militar ha sido perseguido "por el feminismo más casposo y radical que parasita las instituciones , y le han hecho mucho daño, a él y a su familia".

Por su parte, la concejal del PSOE, Teresa Franco, declaró esta semana tras conocer la sentencia que el TS se basa en motivos procesales "porque no han entrado a valorar la prueba practicada en el juicio". Además, enmarcó este proceso judicial en "la lucha de las mujeres" y remarcó que, "en este país una sentencia absolutoria no significa inocencia". Franco insistió en que durante el juicio se demostró que el acusado "no ejerció el mando con eficacia y cometió ilícitos disciplinarios", aunque estos últimos prescribieron. "Lo volvería a hacer y estamos estudiando las opciones que me van quedando. El sistema falla", subrayó.