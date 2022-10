La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha afirmado este jueves que la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) no admitirá injerencias políticas de ningún tipo" y ha añadido que la solución a la "crisis institucional" se encuentra "en el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Nombramientos y en el Pleno".

Así se ha expresado Sánchez Caballero durante su primera intervención ante los miembros de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados, al ser preguntada por el diputado del PP Eduardo Carazo por qué valoración hace "de la crisis institucional que atraviesa RTVE como consecuencia de la injerencia del Gobierno".

Sánchez, quien fue elegida para este cargo por el Consejo de Administración de RTVE el pasado 27 de septiembre después de la renuncia de José Manuel Pérez Tornero, ha explicado a los diputados y senadores que es a los grupos parlamentarios "a los que la Ley encomienda elegir a un nuevo consejero o consejera y a un nuevo presidente o presidenta de la Corporación en los términos definidos por el artículo 11.4 de la Ley 17/2006".

"Esta afirmación pudiera resultar manida dados los antecedentes, pero créame que yo estaré encantada de dar el relevo a la persona elegida por ustedes en el mismo instante en que eso se produzca", ha subrayado Sánchez Caballero.

Los miembros del PP ha centrado sus intervenciones en la salida de Pérez Tornero de la Presidencia de la Corporación, así como en el modo en el que Sánchez Caballero ha sido elegida. Así, el parlamentario 'popular' Eduardo Carazo sostiene que se debería hablar de "una dimisión forzada por el Gobierno, porque el Gobierno ha caído sobre RTVE aplomo y sin ningún disimulo, con la única finalidad de controlar el medio público ante su debilidad en todos los sondeos, en los serios".

En la réplica, la responsable de RTVE ha defendido que la empresa "no se puede ir a negro", como se dice en el argot televisivo, "porque la dimisión del anterior presidente haya generado la crisis institucional y ha agregado que RTVE tiene "vida mucho más allá" de sus presidentes "por muy importantes que estos hayan sido a lo largo de la historia de la casa", por lo que "hay que seguir cumpliendo con las obligaciones legales en materia de cuentas anuales, realizar los cambios oportunos en Gestión y Organización, siempre y cuando el Consejo de Administración así lo acuerde".

"La independencia es la clave"

Asimismo y tras exponer sus credenciales para ocupar interinamente la vacante en la Presidencia del Consejo de Administración y de la Corporación, Elena Sánchez Caballero ha afirmado que no ha alcanzado "ningún acuerdo con el Gobierno" y se ha mostrado "una convencida de que la independencia es la clave de bóveda de un medio de comunicación estatal".

También desde el PP, la senadora Amelia Salanueva le ha preguntado si puede garantizar que nunca ha sido incompatible su trabajo en Radiotelevisión Española (RTVE) con sociedades o actividades privadas. "Ni como trabajadora, ni cuando he sido directiva ni en el tiempo que fui secretaria general y mucho menos como participante en el concurso para formar parte del Consejo de Administración de la Corporación era incompatible ni existe la restricción legal alguna de la función que desempeñaba con el hecho de ser apoderada en una empresa inmobiliaria", ha zanjado.

En este sentido, ha declarado que durante el tiempo que estuvo vigente el cargo de apoderada "nunca" ejerció actividad profesional alguna a cargo de la empresa inmobiliaria ni de sociedad mercantil alguna. "El ser socio o accionista de una entidad no es por sí solo incompatible con la función pública. Únicamente cuando se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades se puede hablar de restricción y evidentemente, como he reiterado señora Salanueva, este no es el caso", ha dicho.