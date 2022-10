La ruptura de las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que el PP anunció esta tarde por el impulso que el Gobierno ha dado en los últimos días a la reforma del delito de sedición ha provocado una durísima reacción del PSOE, en las que acusa a Alberto Núñez Feijóo de "falta de autonomía política". En un comunicado, los socialistas aseguran que el dirigente gallego, "no ha resistido las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto".

Esta mañana, con el acuerdo que habían muñido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, prácticamente cerrado, unas afirmaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio del debate de Presupuestos, dejando entrever que el Ejecutivo abordaría este cambio legal, generaron un enorme malestar en el PP que, con el paso de las horas fue en aumento. De nada sirvió que Montero las matizara después explicando que no había dicho nada distinto a lo expresado días antes por el jefe del Ejecutivo, en referencia a sus palabras del viernes en Bruselas sobre que cumplirá ese compromiso "personal" si hay una "mayoría suficiente" para esta modificación del Código Penal.

El propio Pedro Sánchez, en una comparecencia junto al presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, en Pretoria, trató de que el PP separara la "agenda legislativa", en alusión a la rebaja de las penas de la sedición, de las "obligaciones constitucionales" del PP. "Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes", defendió, con el CGPJ cuatro años bloqueado, que provocó la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes.

Este llamamiento no convenció a Feijóo que decidió hablar directamente con él por la tarde. Según el comunicado hecho público por los populares, el Gobierno, a través de Bolaños, "había trasladado que no estaba en sus planes acometer la modificación" del delito de sedición. "Pero esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación".