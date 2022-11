El sistema Nasams (por las siglas en inglés de Sistema de Misil Superficie-Aire Avanzado Noruego) está integrado en el Ejército de Tierra desde el año 2003. Se trata de una plataforma de disparo compuesta por seis tubos desde los que se lanzan misiles Amraam e incorpora un radar Sentinel para la detección y seguimiento de los blancos con un alcance de 75 kilómetros. El Ejército español cuenta con cuatro baterías Nasams, una de ellas en La Isleta y otra en la base aérea letona de Lielvardes.

"La última vez que nos vimos fue en Líbano", recordó la responsable de Defensa nada más ver al general jefe de la brigada, Ramón Armada, quien le dio la bienvenida a la base militar General Alemán Ramírez y la acompañó durante todo el recorrido, junto al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Su primera parada fue en el puesto de mando de la brigada, donde sobre un enorme mapa ficticio daban las novedades al general sobre lo que había ocurrido en el supuesto campo de batalla durante las últimas 24 horas y cuáles son los planes de actuación para la siguiente jornada, para que el general pueda tomar las decisiones que considere oportunas. Durante unos minutos, Robles intercambió impresiones sobre la situación de la guerra de Ucrania con los altos cargos presentes, pero también conversó con una integrante de la Brigada Canarias XVI de origen ucraniano, quien mostró a la ministra su preocupación por el conflicto bélico que vive el país.

A continuación, conoció de primera mano el trabajo que realizan los responsables del puesto de mando móvil, que permite cambiar de ubicación el puesto de mando táctico en caso de que la situación obligue a modificar las posiciones. Después visitó a los miembros del subgrupo táctico, que se puede desplegar en todas las Islas en caso de necesidad. Robles escuchó con atención el relato de las misiones en las que han participado los miembros de esta compañía y mostró interés por el contenido de una pequeña mochila que acompañaba a cada uno de los militares. Cuando se despliegan, ese ligero equipaje les sirve para garantizar su supervivencia. En su interior, estratégicamente colocado para ocupar poco espacio, llevan tres litros de agua, tres raciones de combate, un traje impermeable, una manta americana, un útil de mango corto que les permite hacer agujeros de fortificación individual, un techo que emplean a modo de tienda de campaña y un forro polar. Cuatro tiradores de precisión, tan bien camuflados que ni la ministra se percató de su presencia, explicaron a Robles sus funciones en el campo de batalla.

A través del relato de sus protagonistas, la responsable de Defensa conoció la participación de la Brigada Canarias XVI en las operaciones Balmis y Baluarte, con la que personal del Ejército contribuyó a controlar la covid-19. También recordaron que, entre el 19 de septiembre y el 30 de diciembre de 21, 600 militares retiraron más de 1.500 toneladas de ceniza dentro de la zona de exclusión del volcán de La Palma, dentro de la operación Cumbre Vieja, en la que también se incluyó el montaje de un campamento para 300 personas en menos de 24 horas y las labores de apoyo logístico, alojamiento, seguridad y donación de alimentos y ropa. El papel del Ejército durante la crisis migratoria, explicaron, fue esencial para el montaje de 30 tiendas modulares en el campamento de Barranco Seco, donde se dio acogida a 800 personas, trabajos que Robles alabó y comentó con Pestana.

Durante el recorrido por la base militar de La Isleta, la ministra saludó a Bruce Lee. Lejos de ser una estrella de Hollywood, Bruce es un pastor alemán de cinco años que también forma parte de la Brigada Canarias XVI. El perro llamó la atención de Robles por lo bien que posaba durante la foto de familia que puso el broche final a la visita. Desde el campo de entrenamiento, la ministra se trasladó al Arsenal, donde se reunió con el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, José Lago Ochoa, y el jefe del Arsenal, el capitán de navío Carlos Mujica Ruiz, para conocer el proyecto de retranqueo de la Base Naval, que permitirá ampliar el paseo marítimo entre la playa de Las Alcaravaneras y el parque Santa Catalina.

Exhumar a Milans del Bosch y Moscardó, sin prisa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, precisó en su visita a las instalaciones de la capital grancanaria que la exhumación de los restos de Jaime Milans del Bosch y José Moscardó del Alcázar de Toledo -sede del Museo del Ejército- no será inmediata, ya que exige de la tramitación de un expediente e incluso la audiencia de las personas interesadas. El Ministerio, recordó, creó la pasada semana un comité para estudiar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el seno de las Fuerzas Armadas, pero, por ahora, ese comité aún no tiene fecha para su primera reunión "ni plazos fijados para ello". Robles hizo hincapié a preguntas de la prensa en que la Ley de Memoria "no habla solamente de exhumaciones", sino que también alude a condecoraciones y "muchísimos otros temas". La comisión, por lo tanto, estudiará "todas las cuestiones que surjan", y cualquier decisión que se adopte, atendido a lo que establece la norma, "exige un expediente, requiere una tramitación, incluso a veces una tramitación contradictoria, es decir, dar audiencia a todos los que estén interesados".

Robles también hizo referencia al incidente con el cohete chino que obligó durante la mañana de ayer a cerrar varias partes del espacio aéreo español cerca de una hora y a suspender operaciones en los aeropuertos de Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra como medida preventiva. "El Ejército español está permanentemente preparado", dijo.