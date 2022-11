El PP ha cerrado filas con la alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz. No solo garantiza que seguirá como candidata las próximas municipales sino que además intenta poner un cortafuego con un caso que arrastra desde hace años pero que en los últimos días ha adquirido una importante dimensión. El marido de la alcaldesa, y su hijastro están procesados en una presunta trama de narcotráfico. Ambos fueron detenidos hace un año en un operación contra el tráfico de hachís y marihuana y contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Acaban de ser procesados en un auto con fecha del pasado 29 septiembre.

El PP frenó en la Mesa del Parlamento andaluz la tramitación de una pregunta oral en pleno de máxima actualidad, registrada por el PSOE, que interrogaba al Gobierno autonómico sobre si iba a abrir algún tipo de investigación sobre la adjudicación de fondos del programa Proteja de la Junta de Andalucía. Los socialistas llevaban así a la Cámara la noticia de que la alcaldesa de Marbella había adjudicado a la empresa Codecosol SL más de 600.000 euros. Dicha empresa está implicada en la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra la red dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales de la que presuntamente formarían parte los familiares de la alcaldesa. Figura a nombre de uno de los supuestos testaferros del hijastro de la alcaldesa.

"Criterios técnicos"

La mayor parte de ese dinero adjudicado procede de un decreto negociado por la alcaldesa en 2011 para acogerse al programa Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja). Con esa percha, el PSOE trató sin éxito de llevar la pregunta al pleno que acoge el Parlamento andaluz, alertando sobre la posibilidad de que fondos públicos hayan podido ir destinados a una empresa investigada en la Audiencia por blanqueo y narcotráfico. El interpelado, por ser el responsable del gabinete jurídico, hubiera sido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, solo un escalón por debajo del presidente andaluz en el organigrama. La Mesa la rechazó con “criterios técnicos”, subrayan desde el máximo órgano del Parlamento.

El PSOE denunció el veto a su pregunta. La Mesa alegó que estos fondos se habían adjudicado hace una década y no procedía ese trámite de máxima actualidad. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara y pocos problemas para decidir los contenidos que se introducen o no en el pleno. Fuentes populares no ocultan que evitarán a toda costa la estrategia de la oposición para que este asunto tome dimensión andaluza y acabe obligando al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, a rendir cuentas. “Es una cortina de humo”, zanjan.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, denunció “una cacicada” y sostuvo que las órdenes para vetar la pregunta venían “directamente de San Telmo”. El PSOE andaluz calificó de "atronador" el silencio del PP andaluz sobre este asunto, subrayando que Marbella es pieza clave para el PP de Málaga, cuna de Elías Bendodo, número tres en Génova como coordinador general del PP, y del propio Moreno.

"Cortina de humo"

El portavoz del PP, Toni Martín, pidió “respeto” sobre una decisión que circunscribió, apelando al Reglamento del Parlamento, a la Mesa de la Cámara y de la que trató de desvincular a su partido. Además incidió en la tesis que ha esgrimido hasta el momento el PP para evitar hablar de la alcaldesa de Marbella, asegurando que ni el ayuntamiento ni la alcaldesa están siendo investigados “por nada”. “Las únicas investigaciones sobre adjudicaciones del Ayuntamiento fueron archivadas en 2017”, concluyó Martín, deslizando que todo es “una cortina de humo” ante la posible entrada en prisión por el caso de los ERE del expresidente andaluz José Antonio Griñán.Codecosol, una sociedad investigada por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico, recibió un total de 642.415,22 euros en cinco adjudicaciones durante el segundo mandato de la alcaldesa marbellí, entre 2011 y 2015, según la información avanzada por elDiario.es. Esa empresa está a nombre de Nils Fischer, investigado como presunto testaferro de los negocios de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, que podría haber estado lavando dinero de narcotráfico de la mafia sueca, según investiga la Audiencia Nacional. El PSOE ya ha requerido en el Ayuntamiento de Marbella información sobre todas las adjudicaciones que se hayan producido a esta empresa, Codecosol.

Más allá del pleno

Hasta ahora la presión política por el caso del marido de la alcaldesa de Marbella se había limitado al pleno municipal. Que el asunto llegue al Parlamento andaluz es un salto que puede poner en apuros al presidente de la Junta, que ha mantenido un discurso firme contra la corrupción política, convirtiendo el caso de los ERE, que ha condenado a las cúpulas de los gobiernos socialistas, en uno de los asuntos centrales de su tarea previa en la oposición e incluso de su primera legislatura. Fuentes del PP no ocultan que el asunto es “incómodo” pero cierran filas con una de las alcaldesas más importantes que tienen en Andalucía, a la sazón senadora electa por Málaga, convencidos de que "no hay nada".

El mensaje es nítido: “Todos los alcaldes repiten”, insistiendo en que no hay “sombras” para dudar de su reelección, que aún no se ha producido, como candidata. Insisten en que los asuntos familiares no afectan a la trayectoria política de Muñoz y lanzan además el mensaje de que su marido, Lars Broberg, procesado en esa trama donde su hijo tendría un papel predominante, tiene un delicado estado de salud por su avanzada edad (76 años), por lo que ni siquiera, de momento, ha sido requerido para acudir a declarar a la Audiencia Nacional.