El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha archivado las diligencias previas incoadas a raíz de la querella presentada por el ex consejero delegado de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y varios mandos policiales por su presunta implicación en la Operación Cataluña.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha seguido el criterio marcado por la Fiscalía Anticorrupción, que informó en contra de asumir la investigación de estos hechos explicando que la competencia para el conocimiento de los mismos no era de la Audiencia Nacional.

En la citada querella, la representación del otrora banquero apuntaba a supuestos delitos de organización criminal, falsedad documental, amenazas, detenciones ilegales, malversación y falso testimonio. Además, también se dirigía contra el ex 'número dos' de Interior Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó o el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros.

Los hechos denunciados están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer mediante vías ilegales una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos los exdirigentes catalanes Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Fue el propio Gadea el que acordó el pasado 26 de septiembre incoar diligencias previas a raíz de ese escrito. Entonces, el juez dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informase sobre la competencia del tribunal y en su caso diligencias a practicar.

La Justicia andorrana investiga los hechos

Esta era la segunda querella que la representación de Miquel presentó en el mismo sentido ante la Audiencia Nacional después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, rechazase el pasado mes de julio indagar en este asunto aludiendo también a la cuestión de la competencia.

El letrado del otrora CEO de la BPA remitió ese primer escrito a García Castellón al entender que los hechos denunciados guardaban relación con Tándem, la macrocausa en la que el juez indaga en los encargos privados realizados por Villarejo valiéndose supuestamente de su condición de policía en activo.

García Castellón, sin embargo, rechazó esta pretensión al considerar que los hechos no eran de su competencia. La representación de Miquel, por contra, consideraba que la AN era el tribunal competente en tanto que este caso lleva aparejado un perjuicio económico considerable ligado a la liquidación de la entidad, por lo que presentó una segunda querella argumentando de forma más extensa por qué entendía que la AN era la encargada de asumir la investigación.

Cabe recordar que la Justicia del Principado de Andorra ya indaga por su parte en estos mismos hechos. En concreto, la jueza investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al exministro del Interior Jorge Fernández Día y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.