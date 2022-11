Por mucho que en la climatología política de Madrid se haya instalado que la ministra de Industria, Reyes Maroto, será la candidata al Ayuntamiento de la capital, no todos en el PSOE lo ven tan claro. O, al menos, se resisten todavía a creerlo. En el socialismo madrileño y fuera de él, donde corroboran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado buscando a otro tipo de aspirante. Una persona, conocida y reconocida por toda la izquierda, con un perfil similar al de Cristina Almeida o Manuela Carmena, capaz de confrontar directamente con el alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida, representar una alternativa y absorber a la vez el voto de Más Madrid. Esto aseguran fuentes del PSOE conocedoras de algunas de las conversaciones que ha mantenido Sánchez, a quienes no encaja que al final la candidata sea esta ministra. "Si es Reyes es porque no han encontrado a nadie", añaden.

En el propio partido en Madrid existe una fuerte corriente de opinión en esta línea, que entiende que si el presidente se decanta por Maroto es porque ha sondeado a otras personas y le han dicho que no. Las fuentes consultadas, defensoras de esta tesis, no sitúan en el tiempo estos contactos pero sí confirman que la intención de Ferraz nunca fue demorar a noviembre las primarias en la capital, como finalmente hizo. A finales de julio empezó a trascender que el PSOE se planteaba buscar un cabeza de lista alternativo a la secretaria general del PSM en la ciudad y delegada del Gobierno, Mercedes González, que era la opción inicial, porque Almeida acumulaba varios resbalones y en Moncloa pensaban que con un candidato más potente podían competir con el PP. Según aseguran fuentes socialistas es muy factible que llegaran a tenerlo pero también que en el último momento esa persona "se echara atrás". No se iban a retrasar las primarias Esta teoría se basa en que la dirección nacional no dio señales de que iba a retrasar las primarias para escoger al número uno al Ayuntamiento. "La prórroga se negaba y se hizo a última hora", sostienen fuentes socialistas. Al contrario, lo que se mantenía es que en septiembre se iba a anunciar el candidato. "Se tiene muy claro ya", indicaban desde la cúpula del PSOE, "pero no se quiere hacer público aún". Las dudas sobre González ya eran muy obvias pero la sensación interna es que existía un relevo decidido que se conocería en poco tiempo. En la semana del 12 al 16 de septiembre todo varió y se supo que el proceso para elegir al candidato al Ayuntamiento se produciría en noviembre, la segunda fecha establecida por Ferraz. Este es el plazo que debe cumplir ahora el virtual aspirante, que deberá presentar su candidatura entre el 21 y el 22 de noviembre. Hasta esa fecha hay tiempo. El cambio, según apuntan fuentes del partido, resultó inesperado y es lo que alimentó la percepción dentro del socialismo madrileño de que "tenían un candidato" que no era Reyes Maroto y "se echó atrás". Las palabras de Pedro Sánchez a principios de septiembre reforzaron la idea de que había un candidato potente en Madrid. En una entrevista en la Ser admitió que estaba valorando alternativas porque "no damos por perdida ninguna ciudad: ni Madrid, ni Barcelona ni Valencia...". "Es nuestra obligación y es nuestro deber", dijo. "Pero si se lo digo todo hoy, nos quedarnos sin mensajes y sin noticias", añadió. No encaja con la audacia de Sánchez En ese momento se pensó en que podía ser un ministro pero no la titular de Industria. Como publicó este diario meses antes en la cúpula socialista eran conscientes de que debían contar con los mejores candidatos en las municipales y no descartaban la idea de enviar a miembros del Gobierno como cabezas de cartel. En ese planteamiento no entraba Madrid hasta que prendió que la debilidad de Almeida ofreció una oportunidad para el PSOE. Fue entonces cuando en el partido se apuntó a Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska o a un fichaje. Fuentes de la dirección negaron entonces -a mediados de septiembre- a este diario las opciones del ministro del Interior y el propio Bolaños rechazó públicamente su candidatura. Pero lo que trasladaban es que el aspirante socialista al Ayuntamiento estaba decidido o, al menos, prácticamente ultimado. Todos estos datos avalan que algo ha debido salir mal si quien concurre es la ministra de Industria porque no cuadra en las expectativas generadas. Ni por peso político ni por grado de conocimiento. Ni tampoco con el escenario en el que está instalado Sánchez, que no dar nada por perdido y mantener un permanente combate con el PP. "Si es Reyes Maroto, para los socialistas madrileños será una decepción", mantienen en el partido. Por eso distintas fuentes consultadas por este periódico insisten en su incredulidad ante esta candidatura, por mucho que el hecho de que se trate de una mujer -según avanzó el propio secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato- haya situado todos los focos sobre ella, con este dato y otros como que ocupa un cargo relevante y ha estado en actos del partido -milita en la agrupación de Alcorcón-.