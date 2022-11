Los juristas asturianos ven dudoso negociar sobre el delito de sedición con quienes lo cometieron

Rebajar la pena máxima por sedición –cuyo nombre pasa a ser "desórdenes públicos agravados"– de 15 a 5 años de cárcel de acuerdo con aquellos partidos que, precisamente, han sido juzgados y condenados por tal delito es, cuanto menos, dudoso e indigno. Eso sin entrar a valorar si la fórmula elegida para tramitar tal cambio es la más correcta y ajustada a derecho. Abrir el melón de la reforma del Código Penal a un año vista –como mucho– de las elecciones generales en un momento de gran inestabilidad política, económica, judicial y con el orden mundial alterado no es precisamente lo más sensato.

Hay cierta sensación de que el paso del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dispuesto a eliminar el delito de sedición en España, es una huida hacia delante. Es el resumen en líneas generales de los juristas y politólogos asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA que, con alguna que otra diferencia, coinciden en admitir que todo desemboca en una mejora de la situación penal y política de los líderes del independentismo catalán.

Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo y Catedrático de Derecho, habla de "reformulación" del delito de sedición, no de su desaparición, para transformarlo en uno menos grave, llamado concretamente "desórdenes públicos agravados". Las penas se bajan de los 8 a 10 años de prisión actuales (10 a 15 para autoridades públicas) a de 3 a 5 años. "Hay un diferencia significativa", apunta Fernández Teruelo, con la mente en Cataluña. "Las consecuencias de esto son obvias. Cuando se introduce en el Código Penal una norma favorable, es decir, se trata un hecho de forma más benévola, se deben revisar las condenas y reducirlas, mientras que a los pendientes de juzgar por tal delito se les aplicará la nueva norma con efectos significativamente menores", describe el Catedrático.

En cuanto a la comparación de España con el resto de Europa y cómo se aborda la sedición –según la Real Academia España es esta un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión que se distingue por tener la intención de derrocar a los poderes del Estado– la de nuestro país es "de las más duras" del continente, asegura el decano. "La regulación de los países generalmente está condicionada por su pasado, y el nuestro tiene un pasado militar y también varios episodios de subversión constitucional. Tanto en rebelión como en sedición tenemos unas de las penas más duras. Alemania, Portugal o Francia lo tratan de forma más benévola".

No opina lo mismo el jurista Javier Junceda, quien sostiene que en el contexto de Europa, desde el punto de vista técnico, el delito de sedición no ofrece ninguna diferencia. "Como ha tenido la oportunidad de señalar el Tribunal Supremo con ocasión de su razonado informe sobre los indultos del ‘procés’, no hay en España exceso punitivo alguno respecto de esos delitos, sino que incluso existen tipos penales más gravosos que aquí, por ejemplo en Alemania, con penas por alta traición que pueden llegar incluso a la cadena perpetua".

Entre las consecuencias que podrá tener la eliminación del delito de sedición –la llamada "pequeña rebelión"– está, advierte Junceda, que se pondrá más el foco en el tipo penal de rebelión del artículo 472 del Código Penal, "que ya no habrá duda en aplicar si se produce un nuevo alzamiento violento que promueva la independencia de una parte del territorio nacional. Es decir: sustituir la sedición por un tipo agravado de desórdenes públicos seguramente inclinará la balanza en favor del delito de rebelión si se vuelven a dar los acontecimientos de 2017, lo cual no deja de ser paradójico".

El jurista avisa también de que "resulta fraudulento" tramitar esa reforma como una proposición de ley (que impulsa el Congreso, los grupos políticos) en lugar de proyecto de ley –a cargo del Gobierno–, porque "supone hurtar los correspondientes dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. Reformar el Penal así es grave. Es la norma más importante en una democracia tras la Constitución".

En la misma línea se pronuncia el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ramón Punset. Para empezar le sorprende que Sánchez negocie la reforma con las fuerzas políticas independentistas que, precisamente, fueron objeto de condena por el delito que ahora quieren modificar. "Como mínimo, por dignidad del Estado no debería ser así. Es sorprendente por no decir lamentable".

Al igual que Junceda, no ve muy claro Punset la fórmula elegida por el Gobierno de España para acometer la reforma. "Lo suyo sería un proyecto de ley, pero eligen la proposición por la premura que tienen y porque se ahorra los dictámenes del Consejo de Estado y del Poder Judicial que, presumiblemente, podrían objeciones". Insiste el catedrático en que tramitar por la vía de urgencia una norma como el código penal es llamativo: "Hablamos de leyes que afectan a las libertades individuales".

Para Punset se traduce que al Presidente del Gobierno no le queda otra que echarse en manos de Esquerra Republicana (ER) para sacar adelante los presupuestos, así que admite penas más eleves: "La modificación tiene efectos retroactivos sobre los condenados en el proceso independentista y los que están huidos en busca y captura. Ahora bien, hablar de amnistía como ha hecho el presidente catalán es una tontería o una ignorancia, esta no existe en nuestro derecho".

El politólogo Óscar Buznego ve a Pedro Sánchez como un Presidente del Gobierno que lejos de estar comprometido con los intereses de España está con los suyos propios –sacar adelante los presupuestos y mantenerse en el poder un año más hasta convocar las elecciones en un momento más propicio a sus intereses que ahora– y por tanto se acerca a los partidos independentistas, que defendieron la idea de autodeterminación y que estarían dispuestos a volver a intentarlo, tal y como advirtió ya este viernes a primera hora Pere Aragonés.

Porque advierte Buznego de que la ley resultante puede ser muy distinta al borrador presentado ahora: "No es descartable que durante la negociación entre los grupos los nacionalistas presionen para conseguir más concesiones, algo parecido a la amnistía. La tramitación parlamentaria se presenta muy incierta". No ve, además, "ortodoxo" que Sánchez impulse una iniciativa legislativa a demanda de los partidos políticos implicados en los delitos que aborda la reforma. E introduce una duda en el resultado final: "Serán los jueces, si se aplica la reforma, los que decidan entonces qué delito cometieron los condenados por sedición. Y no hay que olvidar que el Supremo tuvo dudas para decidir entre sedición o rebelión, e igual se inclinan por esto último, porque lo que pasó en Cataluña en 2017 creo que está claro que fue algo más que ‘desórdenes públicos’ como ahora quieren llamarlo".

Por su parte, el abogado y exdiputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, quien estuvo en la vicepresidencia del Congreso, mira a Portugal "donde gobierna el Partido Socialista por amplia mayoría". El código penal portugués establece que "quien, con abuso de funciones soberanas, intente separar de la patria una parte del territorio portugués, será condenado por delito de traición a la pena de 10 a 20 años de prisión". Un texto que, según Prendes, encaja como un guante, a la situación que se vivió en Cataluña en 2017, pero en Portugal "no tienen partidos nacionalistas en la cocina".

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, deberá responder en la Junta sobre su parecer acerca de la derogación del delito de sedición y la reforma penal para sustituirlo por el de "desórdenes públicos agravados". La portavoz de los populares, Teresa Mallada, ha registrado una pregunta que formulará el próximo miércoles en el turno de interpelaciones de los portavoces al mandatario asturiano. Otros dirigentes socialistas territoriales ya se han expresado al respecto, pero Barbón aún no lo ha hecho públicamente. Concretamente, Mallada preguntará a Barbón si "considera que la defensa del Orden Constitucional es uno de los principios básicos de nuestro sistema democrático". "Como presidente de Asturias, Adrián Barbón debe posicionarse a favor de nuestro Estado democrático", señaló en sus redes sociales el secretario general de los populares y ahora máximo dirigente del PP asturiano, Álvaro Queipo. "Que Sánchez rebaje el delito de sedición cometido por sus socios independentistas es una burla a la decencia. Aquí no valen medias tintas. Esto también incumbe a Asturias", indicó. En ese sentido, Queipo abundó que "el Código Penal nunca puede ser moneda de cambio". "Jamás un presidente de España se había entregado así a quienes quieren destrozar nuestro Estado de Derecho y con quienes prometió no gobernar", incidió el secretario general popular, para quien "Pedro Sánchez es una humillación para el PSOE y una vergüenza para España".