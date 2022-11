Lambán reta al PP a presentar una moción de censura por la sedición y no a "mendigar" los votos socialistas

La campaña del Partido Popular en toda España para rechazar la reforma del delito de sedición ha llegado este martes a Aragón, y la respuesta del presidente aragonés, Javier Lambán, no se ha hecho esperar.

A las puertas del Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, el número dos del PP, Elías Bendodo, junto al presidente regional del partido, Jorge Azcón, han reclamado directamente al presidente aragonés que actúe en "coherencia con sus palabras" y pida a los diputados y senadores socialistas aragoneses que voten en contra de la reforma de la sedición del Gobierno central y frenen así un cambio del Código Penal que es "un atentado contra la democracia", ha calificado Azcón.

El coordinador general del PP ha hecho una visita exprés a Zaragoza tan solo para escenificar la postura de su partido frente a la reforma del delito de sedición, en una estrategia política que están replicando otros líderes del partido en otras localidades y comunidades autónomas gobernadas por socialistas que se han mostrado críticos con la reforma planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La réplica de Lambán ha llegado apenas una hora después, en una comparecencia ante los medios con motivo de la clausura de la feria Renowagro. "Si el PP es coherente, en vez de demostrar la incapacidad que demuestra, en vez de mendigar el apoyo de los diputados socialistas incitándoles a la rebelión, lo que debería hacer, si tanto cree en sus posibilidades es presentar una moción de censura al presidente del Gobierno de España", ha expresado.

Algo, ha continuado, que cree que el PP "no se atreve a hacer porque carece de la coherencia, la fuerza y la credibilidad que para dar ese paso se necesita".

La comparecencia de Bendodo ha reunido en Zaragoza a buena parte de los diputados autonómicos, representantes de Zaragoza en el Congreso, la portavoz parlamentaria en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, la secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós, los secretarios provinciales de Zaragoza y Teruel, Ramón Celma y Joaquín Juste; el expresidente del partido Luis María Beamonte, y el diputado autonómico y mano derecha de Bendodo en el organigrama nacional, Javier Campoy.

En una insólita comparecencia con mesa de sonido y altavoces a las puertas del Pignatelli -habitualmente los comunicados del partido se hacen en la sede, en la cercana calle Ponzano-, Elías Bendodo y Jorge Azcón le han reiterado a Lambán que haga fuerza entre sus diputados y senadores socialistas aragoneses para frenar la reforma.

"El presidente Lambán dice que existe riesgo de que vuelvan a repetirse los delitos de sedición. Hoy queremos preguntarle qué va a hacer para evitarlo", había planteado Azcón, que le ha reclamado insistentemente "coherencia". "Si Lambán es coherente, si tiene el valor de decir que esta modificación del Código Penal es un error, tiene que tener el valor de votar en contra", ha recalcado el líder de los populares aragoneses.

Sin embargo, el líder del cuatripartito en Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses tenía preparada la respuesta, y le ha recordado al PP que el voto del grupo parlamentario se decide en Madrid.

"Los diputados, los senadores, establecen su voto en reuniones del grupo parlamentario socialista en Madrid y son esas reuniones las que determinan el sentido del voto. El PSOE no sería un partido serio si cada diputado, según su provincia, votara una cosa distinta", ha incidido.

"El PP en ese sentido siempre ha actuado como una maquinaria militar", ha añadido. "Salvo que se equivoquen en las votaciones, cosa que ha ocurrido alguna que otra vez, no creo que un solo diputado del PP haya votado en contra de lo que decía su grupo. Lo que me parece cínico es que a los demás exijan actitudes que ellos mismos no comparten", ha zanjado Lambán.

Otra votación en las Cortes sobre la sedición

Pese a todo, desde el PP le habían planteado dos opciones para enfrentar su posición a la del presidente Sánchez.

Por un lado, el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón presentará de nuevo una proposición en la que se reclama al Gobierno de España que no consume la reforma de la sedición ni la del delito de malversación. Ahí tendrá la oportunidad de mostrarse en contra, frente a lo que hizo en la última votación en el debate del estado de la comunidad, cuando Lambán evitó votar a favor de la propuesta de los populares para no colaborar en su estrategia de "desgaste" contra Pedro Sánchez.

Además, el PP plantea ahora otra alternativa que pasa por la fuerza aragonesa del PSOE en el Congreso de los Diputados y el Senado. "Si Lambán es coherente y los diputados del PSOE de Aragón en el Congreso y sus senadores votan en contra se puede frenar esta reforma que es un ataque a la democracia", ha reiterado Azcón.

Pero el presidente aragonés no hará ni una cosa ni la otra. "Yo diré la verdad, aquello en lo que no estoy de acuerdo y haré lo que esté en mi mano para que las cosas se encaminen hacia la dirección que yo defiendo. Pero el PP conmigo que no cuente para secundar sus estrategias políticas", ha reiterado Lambán, en línea con lo ya manifestado en jornadas anteriores.

"La verdadera moción de censura es el 23 de mayo"

El número dos del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que estamos "en uno de los días más tristes para nuestro país". "Nunca pensamos que un presidente pudiera llegar tan lejos arrastrando el nombre de España por el suelo", ha denunciado.

Para Bendodo, "si los delitos salen más baratos, se incita a que se vuelvan a repetir". Por eso, ha reiterado que el PP "dará la batalla" para frenar esta reforma.

Eso sí, sin llegar a presentar la moción de censura que le reclaman desde hace días los líderes de Ciudadanos y Vox, y esta misma mañana, el presidente Lambán. "Vamos a dar la batalla, pero para ganarla. No para perderla y empoderar al rival", ha aclarado Bendodo ante preguntas de los periodistas.

"La verdadera moción de censura es el 23 de mayo", ha asegurado.

Esta posición, para el jefe del Ejecutivo aragonés, refleja que el principal partido de la oposición está demostrando "incapacidad" para presentarse ante los españoles como una "verdadera alternativa de Gobierno".

Asimismo, les ha reprochado a los populares que exijan a los demás cumplir la Constitución, mientras ellos mismos "llevan años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

El acto de esta mañana, además, ha dicho Lambán, refleja que "el presidente del PP de Aragón carece de voz propia". "Es la voz de su amo, y únicamente actúa como delegado del PP de Madrid aquí y se pone a disposición de lo que sus jefes le digan", ha criticado.