El Grupo Parlamentario de Vox ha avanzado este lunes que se abstendrá en la votación final de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 tras la "negociación fallida" con el PP el pasado jueves y después de que la Mesa de la Asamblea haya rechazado hoy sus enmiendas parciales registradas fuera de plazo el viernes.

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Estos Presupuestos saldrían adelante igualmente con la abstención de Vox en el Pleno de los próximos 21 y 22 de diciembre.

"Nuestra posición va a ser la abstención. La propuesta que nos hizo el Gobierno antes del pleno del pasado jueves no tiene en cuenta nuestras iniciativas. No podemos apoyarlo. No pueden contar con nuestro voto favorable, aunque no vamos a bloquear que Madrid tenga un Presupuesto", ha defendido.

El portavoz ha insistido en que "después de la negociación fallida con el Gobierno antes del jueves pasado" su decisión fue levantarse y "romper esas negociaciones", al parecerles la propuesta un "insulto" para sus votantes. "No vamos a apoyar esos Presupuestos. No los vamos a bloquear pero nos vamos a abstener", ha incidido, independientemente de si les aceptaban las enmiendas parciales que registraron fuera de plazo el viernes.

En cuanto a estas enmiendas, ha explicado que las guardaron en la aplicación de registro de la Asamblea de Madrid a las 11.40 horas pero que, debido a "un fallo técnico" el pdf no lo pudieron subir hasta las 12.06 horas. Además, ha defendido que en otras ocasiones como en 2017 y 2018, Ciudadanos y Podemos también las registraron fuera de plazo y la Mesa se las aceptó.

El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha trasladado que el máximo órgano parlamentario no ha admitido a trámite estas enmiendas al no haber habido unanimidad para que continuaran su trámite. "No entendemos que apurase tanto el plazo con 87 enmiendas. Tuvieron dos meses para estudiar el Presupuesto. Las enmiendas de Vox no solo han tenido un problema de plazo, sino que, además, de las 80 aproximadamente, unas 38 tampoco hubiesen sido admitidas porque estaban mal hechas", ha explicado.

"Una irregularidad manifiesta"

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha indicado que el reglamento se tenía que cumplir y que no podían "hacer la vista gorda". Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha ironizado con que "a la España que madruga no le sonó el despertador a tiempo" y cree que pese a que es "un partido antisistema" los plazos "hay que cumplirlos".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha indicado que hubiera sido "una irregularidad manifiesta" que se admitieran, además de un "atropello mayúsculo". De hecho, si las hubieran aceptado habrían empleado "las acciones oportunas para denunciarlo".