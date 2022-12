De poco ha servido que el Gobierno sostenga este martes que el referéndum sobre la independencia de Cataluña que pide ERC no se celebrará "en ningún caso". La consecución de hitos para desinflamar el conflicto que se han sucedido en la legislatura -primero el indulto a los dirigentes encarcelados por el 1-O y ahora la rebaja de penas de los delitos de sedición y malversación-, ha llevado esta mañana al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a anunciar que presentará un recurso al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo autoriza la consulta.

Desconfianza plena de un barón autonómico, muy crítico siempre con la dependencia que Pedro Sánchez tiene de ERC, pero que esta martes ha dado un paso sustancial al plantear medidas legales. "Estoy dispuesto a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos", ha dicho.

En las próximas semanas el PSOE de Castilla-La Mancha registrará en las Cortes regionales, donde cuenta con mayoría absoluta, una iniciativa legislativa, que actúe, según Page, como vacuna "contra los cambios de opinión" para "impedir consultas que no afecten al conjunto de los españoles". Esta declaración es la que comprometerá un futuro recurso al Constitucional.

"Esto sí que es hacer historia"

El presidente manchego se ha mostrado muy duro con la decisión del PSOE de cambiar el Código Penal para sustituir la sedición por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados y de rebajar las penas de la malversación con el objetivo de beneficiar a los condenados y procesados del 1-0, con efectos directos como que algunos de los que tienen juicios pendientes no entrarán en la cárcel o, en el caso de Oriol Junqueras, podrán presentarse a las próximas elecciones generales.

Page ha asegurado que "no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena" y se ha declarado, como presidente de comunidad autónoma, absolutamente "afectado". No solo los "delincuentes" no se han arrepentido, sino que "ya están marcando su hoja de ruta" a seguir con el planteamiento de futuros posibles referéndum.

"Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", señaló.