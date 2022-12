La convicción de Moncloa de que Pedro Sánchez se impone en todos los debates que mantiene en el Senado con Alberto Núñez Feijóo forzará que este mes, a pesar del debate presupuestario, se celebre también una sesión de control al Gobierno. Estaba previsto que se realizara el próximo martes 20 pero ese día hay pleno de presupuestos. La Mesa del Senado se reúne esta tarde y la previsión es que se apruebe retrasarla hasta el día siguiente.

Eso significará que Sánchez hará doblete. En el Congreso por la mañana y en el Senado por la tarde. La cita de la Cámara Alta podría haberse pospuesto pero desde que en septiembre Sánchez se enfrentara por primera vez a Feijóo, tras pedir el jefe de la oposición un pleno monográfico, en el equipo del presidente entienden que les conviene esta confrontación con el líder del PP.

Según fuentes de la Cámara Alta, que coincida el mismo día con el Congreso no es tan extraño porque normalmente media sólo 24 horas de diferencia. El martes a las 16.00 horas en el Senado y el miércoles a las 9.00 horas en la Carrera de San Jerónimo. Pero para el PP es un "intento de solaparlo". "Nunca se ha hecho un pleno de control un miércoles".

Sánchez se siente muy cómodo en estos enfrentamientos. En su primera 'cara a cara' tras el verano trató de desmontar la imagen de moderado del dirigente popular. En el segundo quiso dejar claro que no supone una alternativa. Por eso se quería buscar un tercer debate o un cuarto y no se quiere eludir otra lance con él como la sesión de control. En Moncloa piensan que les beneficia, porque permite a Sánchez vender su gestión y desgastar al líder de la oposición, que "no tiene proyecto ni solvencia", según fuentes gubernamentales.

Defienden que se ha demostrado que Feijóo no representa una alternativa real y que "ganamos votos" tras los debates en el Senado con él. Según el CIS, desde julio hasta ahora se ha ido reduciendo el enorme chorro de votantes socialistas que se estaban marchando al PP. A principios del verano, un 8,3%, que son 550.000 electores en voto directo. En septiembre bajó ligeramente a un 7,6%, con una campaña en marcha de todo el Gobierno para desmontar la imagen de Feijóo de líder ponderado. Pero desde el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición ese mismo mes, el trasvase se ha ido reduciendo. En octubre fue de un 6,5% y en noviembre de un 4,8. La pretensión de los socialistas es seguir aminorándolo.