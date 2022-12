Bauzá viajó a Qatar con uno de los principales investigados por sobornos en el Parlamento Europeo

El eurodiputado de Cs y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, viajó hasta Qatar durante el mes de septiembre de 2021 para "aprender de la situación de cientos de niños afganos refugiados" y estuvo acompañado del eurodiputado belga Marc Tarabella, uno de los principales investigados por la red de sobornos y corrupción que afecta al Parlamento Europeo. El domicilio de Tarabella fue registrado durante la noche del sábado y se incautaron equipos informáticos. Ese mismo día el mallorquín publicaba en Twitter un mensaje en el que negaba cualquier vinculación con el escándalo.

Hasta el momento se han conocido diferentes viajes del político al país árabe, pero este desplazamiento junto a Tarabella había pasado inadvertido. Al finalizar la visita, el eurodiputado escribió: "Muchas gracias a las autoridades qataríes por permitirme vivir dos días extremadamente emocionantes en lo personal y profesional. Mucho que aprender, y sobre todo, muchísimo que hacer".

La relación entre Bauzá y Tarabella adquiere una gran relevancia tras la declaración judicial de Francesco Giorgi, asesor parlamentario y pareja de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. ambos detenidos. Giorgi confesó ayer a las autoridades que formaban parte de una organización utilizada tanto por Qatar como por Marruecos con el único objetivo de influir en la Unión Europea, según adelantó el medio belga Le Soir.

Aprovechando el viaje, Bauzá y Tarabella ofrecieron una conferencia de prensa íntima y poco promocionada para elogiar a Qatar por las reformas laborales que estaba llevando a cabo. Tarabella aseguró que su visita demostraba que el país "valora nuestros aportes y quiere trabajar con nosotros para lograr el mejor resultado para los trabajadores, no solo ahora sino durante muchos años por venir» y añadía que "esperamos comprometernos más con ellos y, por supuesto, volver a consultar pronto para ver qué más se han logrado avances en los próximos meses». Bauzá, menos enérgico en sus reivindicaciones, celebró el trabajo que hacían los qataríes con los refugiados de Afganistán y abogó por una "cooperación continua".

Qatar trata de comprar a un compañero

El eurodiputado italiano Dino Giarrusso, que pertenece al grupo de amistad de la UE con Qatar liderado por Bauzá, desveló ayer públicamente las presiones ejercidas por los emisarios qataríes. En entrevistas en las televisiones de su país como La7 o medios como Financial Times, Giarrusso asevera que "se me acercaron emisarios qataríes, pero por suerte mi asistente no hace ciertas cosas» y manifiesta que "los asistentes tienen un papel clave en el trabajo de los eurodiputados, están muy bien pagados. Los eurodiputados somos responsables de su dinero". Asimismo, reitera que el objetivo principal de los enviados era convencer a los políticos y a sus entornos de los "grandes avances" que estaba dando el país desde que fue elegido organizador de la más importante cita del fútbol mundial.