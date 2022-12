La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su sorpresa este martes tras conocer la comparecencia del presidente del Gobierno porque esperaba que Pedro Sánchez "cesaría inmediatamente al ministro de Presidencia" o en su defecto el de "él mismo", en referencia a Sánchez. Sin embargo, la respuesta del jefe del Ejecutivo no ha sido más que "una patada para adelante", en la que sigue insistiendo en que los españoles deben elegir entre él y la democracia.

La presidenta ha realizado estas declaraciones durante el balance de los diez años de liberalización de los horarios comerciales en Madrid, en el que ha puesto como ejemplo a los latinos extranjeros que vienen a Madrid "en busca de libertad" procedentes de países con otras formas de democracia. En Madrid, ha insistido, "conocemos" lo que puede suceder en España gracias a que estas personas "que vienen del futuro" explican cómo se vive en determinadas sociedades latinoamericanas y en la Comunidad de Madrid ella va a apostar por "defender la separación de poderes, la libertad y el estado de derecho".

Ayuso acusa al Gobierno de "agredir directamente a magistrados"

Anoche, minutos antes de conocerse la decisión del TC y durante la cena de navidad del PP en el distrito de San Blas-Canillejas, la presidenta acusó al Gobierno de España de "agredir directamente a los magistrados" y de que diga que haya que elegir "entre democracia y Justicia".

Lamentó entonces que el Poder Judicial pasó ayer "un día francamente complicado", en el que los magistrados de este órgano constitucional estaban "siendo directamente agredidos por un gobierno que dice que aquí hay que elegir entre la democracia y la justicia, que hay jueces de primera, jueces de segunda y que luego está la democracia".

Apuntó que "como en los peores momentos de la historia, que la democracia está incluso por encima de la ley". Por tanto, considera que creen que lo que decidan "en esa sala, entre unos cuantos" que están allí, "se convierte en una ley". Y, sin embargo, las reglas del juego que se han dado entre todos "no sirven".

Reacción de Almeida

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aprovechó el último pleno ordinario del año, en el que todos los partidos criticaron su gestión de la movilidad y la seguridad en torno al caos de distintos eventos navideños como Articus, para reiterar el discurso popular en torno al choque institucional. El momento para marcar posición como dirigente del PP fue precisamente en respuesta a la portavoz actual del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, a la que dijo en tono un tanto irónico: "¿Qué sería de nosotros sin Pedro Sánchez? Una España en concordia, con la convivencia garantizada en la que se respeta la Constitución de un Estado de derecho, en la que Arnaldo Otegi se pavonea de que gracias a él se sostiene el Gobierno de España, en el que no se indulta ni se elimina delito de sedición, en la que los golpistas no forman parte de la dirección política, en que Podemos no tiene ningún papel en la gobernabilidad de España. Pero sobre todo, una España en la que se reivindican los valores de la Constitución. Entiendo que no quiera usted (por la portavoz socialista) hablar de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez para el Partido Socialista en Madrid es un auténtico lastre electoral".