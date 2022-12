Alberto Núñez Feijóo: "El PSOE usa los votos de Colau para estar en el Gobierno mientras teje alianzas para sacarla del ayuntamiento"

En la entrevista con Alberto Núñez Feijóo también hubo tiempo para comentar las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo porque el PP sigue teniendo un problema de voto en Cataluña. También reflexionó sobre las formas con las que los dirigentes de su partido han hablado del 'procés' estos años y admite errores.

¿Quién será el líder del PP en Cataluña?

Lo sabrán cuando corresponda. Supongo que el PP de Cataluña tendrá que hacer una reflexión en el 2023. No sé el trimestre, porque lo estábamos ahora cerrando y hemos cerrado todos los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas.

¿Y el candidato a la alcaldía de Barcelona?

Lo cerraremos en enero, igual que en el resto de España. Hay varias posibilidades, pero a mí no me corresponde decirlo.

El problema de Cataluña son sus últimas generaciones de políticos, no es un problema del pueblo catalán

Génova tiene la competencia.

Tiene la competencia, pero en el 90% de los casos los candidatos vienen propuestos por el territorio. Ese es mi modelo de partido, que los territorios elijan con autonomía y venga la propuesta a Génova, no al revés.

¿Pero no es muy raro que el principal partido de la oposición no tenga candidato en la segunda ciudad más importante de España cuando solo faltan cinco meses para las elecciones?

Por eso, porque es la segunda ciudad más importante de España, me voy a tomar todo el tiempo que necesite para decidir y para escuchar a mis compañeros de Cataluña.

¿Puede ser alguien de fuera del PP?

No le voy a contestar esa pregunta, porque ya le he contestado las anteriores. Si fuese otra ciudad, a lo mejor a mí me importaba menos, pero es que Cataluña me importa mucho.

El gran tema ahora es la repetición de Colau como alcaldesa. Los empresarios se han manifestado claramente en contra de que eso pueda pasar. ¿El PP puede tener un papel en Barcelona para cambiar a la alcaldesa y que no se corresponda exactamente a los bloques en los que ha estado organizada la política?

Es verdad que durante las visitas que he hecho a Cataluña y en la interlocución con la sociedad civil catalana en su conjunto no he conocido a nadie que defienda las políticas de la señora Colau, eso es cierto. Pero sí me gusta ser justo en mis apreciaciones y observo un enorme cinismo y una enorme hipocresía sobre todo del Partido Socialista, porque ha utilizado los votos de la señora Colau para estar en el Gobierno central, porque [Colau] ha designado a un ministro, el ministro de Universidades... Y mientras el PSOE en Madrid utiliza los votos de la señora Colau para estar en el Gobierno, el PSOE en Cataluña está tejiendo una serie de alianzas para que la señora Colau, aunque gane, no esté en el Ayuntamiento de Barcelona. Este cinismo hemos de ponerlo en conocimiento de los ciudadanos. La mentira y el cinismo en política no pueden salir gratis.

¿Pero qué harán ustedes?

¿Qué haremos nosotros con los votos que nos den los constitucionalistas en Barcelona? Haremos lo que nos parezca mejor. ¿De quién puede ser la mejor fórmula para recuperar una ciudad más abierta, una ciudad más cosmopolita, una ciudad más internacional…? Pero eso no significa que no denunciemos la hipocresía.

Los independentistas nunca han mandado tanto en España como ahora

Usted visita a menudo Cataluña, ¿nota algún síntoma de "desinflamación", como dice Sánchez?

Los independentistas nunca han mandado tanto en España como ahora. Nunca habían pensado tener este mando. Hay Presupuestos en 2023 porque ERC dijo que sí. ¿Cuál es el precio? Derogue usted la sedición y rebaje las penas por malversación. ¿Eso es desinflamar o incrementar una patología crónica? Hay medicamentos que bajan el dolor, pero acrecientan la enfermedad. Hay otros medicamentos que son más terapéuticos, que producen más dolor, pero van contra la enfermedad. Y yo creo que tenemos una enfermedad crónica y lo que vamos a hacer es ampliar la enfermedad con un calmante que tiene efectos secundarios, que es ampliarlos. ¿Entonces la pregunta es quién representa a la sociedad catalana no independentista? ¿Quién vela por los derechos lingüísticos o por los derechos políticos de la sociedad catalana no independentista?

Ha dicho en alguna ocasión que al PP le faltó "empatía" en Cataluña durante el 'procés'. ¿Qué significa?

Cometemos el error de identificar a los políticos de turno con Cataluña. Y los políticos no son Cataluña, de la misma forma que a mí no me pueden decir que Galicia soy yo, era yo. La Generalitat no es Cataluña. Muchas veces nuestras expresiones y nuestra forma de hablar hacia Cataluña, en mi opinión, no es adecuada porque no distinguimos lo accidental que es un Gobierno con lo estructural que es un pueblo. Los políticos pasan, pero Cataluña permanece y yo creo que a veces identificamos las dos cosas. No tiene nada que ver. El pueblo catalán es un pueblo que cada cuatro años toma sus decisiones y vota a quien considera oportuno. El problema de Cataluña, en mi opinión, son sus últimas generaciones de políticos. No es un problema del pueblo catalán, es un problema de su clase política. Si el Partido Socialista no hubiese firmado el Pacto del Tinell, estaríamos en una situación distinta, ahí es cuando empezó la deriva.