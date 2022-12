Alberto Núñez Feijóo: "El PP debería estar en la negociación de las pensiones"

El otoño no ha sido tan terrorífico como todos habíamos dicho, empezando por los medios. ¿Cree que realmente ha sido porque las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España han revertido la situación o simplemente hemos aplazado el problema al 2023?

Ahora todo el mundo coincide en que estamos en una situación de incertidumbre, en la que ya nadie se atreve a decir con solemnidad lo que va a ocurrir en el próximo trimestre. Lo que es evidente es que hemos perdido mucho poder adquisitivo; las rentas medias y bajas, un 20%... Tenemos una de las cestas de la compra más caras de la Unión Europea, estamos dopados y el Gobierno le ha costado a España desde que ha llegado 1.500 millones de euros de deuda cada semana. Por tanto, somos el país que más ha incrementado el endeudamiento desde el 2018, el doble de la Unión Europea. También somos el país con el doble de paro de la Unión Europea, el que más ha subido los impuestos desde el 2020 y el único de los Veintisiete que no ha recuperado el PIB del año 2019. Nuestra caída en el año 2020 fue tan brutal, más del 11% del PIB, que con subir este año 2022 el 4,5%, el 4,6% del PIB [el Gobierno dice] ya va bien. Y no, oigan, no. Ser el último, el colista de Europa en la recuperación del PIB no es ir bien, es ir muy mal. Y ahora dicen que no va a haber una recesión porque no vamos a hacer dos trimestres seguidos con crecimiento cero. No creo yo que haya mucha diferencia entre el cero y el 0,3%.