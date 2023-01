Patricia Guasp, aspirante a portavoz de Cs: "Ha sido un error dar la sensación de que nuestro socio preferente es el PP"

Patricia Guasp, coordinadora de Ciudadanos en Baleares, aspira a liderar el partido a nivel estatal y ser la portavoz política. Se enfrentará en un debate con Edmundo Bal el día 9. "No ha habido ningún líder autonómico que haya capitaneado un proyecto estatal", destaca.

¿Cómo afronta esta campaña?

Con mucha ilusión porque somos una candidatura cohesionada. Estoy arropada por un gran equipo y hemos recibido muchos apoyos en todas las comunidades autónomas. Tengo ilusión, compromiso y una gran responsabilidad.

Su candidatura se llama ‘Renace tu partido’ y vienen de una refundación. ¿Cuál de los dos conceptos resume mejor el proyecto?

Ha sido un guiño a la primera campaña de Albert Rivera en Cataluña que decía ‘Nace tu partido’. Nosotros hacemos el renacer. Habrá una renovación de caras, liderazgos y formas internas. Sabemos que han habido muchos errores y ahora queremos reilusionar, no solo a los afiliados y cargos, sino a todos los españoles que han tenido esa desafección en los últimos años. Queríamos un proyecto transversal porque era lo que nos pedían.

¿Han hecho autocrítica? ¿Qué ha llevado a Cs a estar en una situación tan complicada?

Ha habido un problema externo y otros internos. El primero ha sido el contexto político en el que nos encontramos, mucho más polarizado y con dos partidos de extremos en los que se han apoyado tanto PSOE como PP. Por tanto, a un partido que no está en ninguno de los dos bloques nos deja sin juego y sin margen. En la parte interna se han cometido errores. Uno de nuestros grandes compromisos es que no seremos subalternos a ningún partido y no tendremos socios preferentes. Tenemos coaliciones con el PSOE en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha donde gobernamos, por ejemplo. También en el cabildo de Tenerife. Pero es verdad que se ha dado la sensación hacia fuera de que nuestro socio preferente era el PP. Ha sido un error.

¿Hasta qué punto Cs se puede permitir una división tan grande?

Habíamos pedido a la dirección del partido que debíamos hacer esta refundación lo más unidos posible. Nos la jugamos todo en mayo y tenemos que pensar en los concejales que se están jugando el proyecto. Teníamos que pensar más en ellos que en aventuras personales. Fue una decepción muy grande que Edmundo Bal saliera de ese marco de consenso y unidad porque conocía perfectamente lo que nos estaban pidiendo y las necesidades de nuestros territorios. No lo hemos vivido como una guerra interna, hemos luchado mucho para que sea un partido abierto y participativo. Está muy bien que no haya candidaturas únicas como vemos en los grandes partidos. Aunque es un riesgo enorme por la proximidad de las elecciones de mayo, de ahí la decepción con Bal. Si no ganamos nos pondremos al servicio de la nueva dirección.

Detrás de su propuesta está Inés Arrimadas. ¿Eso no es continuismo?

Las 15 personas que encabezamos la lista estaríamos en la dirección permanente del partido, que toma las decisiones. Tanto ella como Begoña Villacís cierran la candidatura y serían vocales, pero no estaría en la toma de decisiones. Ahora él es el vicesecretario del partido y el portavoz, por lo que la candidatura continuista sería la suya.

¿Han sido un partido demasiado personalista?

Sí, por ello los nuevos estatutos que se tienen que aprobar proponen separar las dinámicas orgánicas del partido y la portavocía política. Queremos un proyecto mucho más coral y dar más voz y autonomía a las comunidades. No queremos más cesarismos. Que sea yo la candidata a portavoz política es muy simbólico porque soy portavoz autonómica. Represento a las comunidades autónomas.

¿Su salto político a Madrid puede beneficiar o perjudicar a su candidatura en Balears?

Es positivo para las islas porque supone un refuerzo y un refrendo a todo el trabajo que hemos venido haciendo. Estamos gestionando bien allí donde gobernamos. Además, esto coloca a Baleares a nivel nacional. No ha habido ningún líder autonómico que haya capitaneado un proyecto estatal. Esta comunidad tiene muchas especificidades, y a veces en los partidos estatales no se mira desde la óptica de Madrid. Por tanto, que esté yo allí hará que haya una mayor sensibilidad con los territorios.

Dice que no tienen socio preferente, pero en el último año ha sido muy crítica con el PSIB de Francina Armengol. ¿Podría llegar a pactar con ella?

Siempre pienso que puede haber entendimiento, tanto con PSOE como PP. Nuestro partido debe jugar ese papel de tender puentes a derecha e izquierda, pero siempre defendidendo nuestro espacio propio. No me gustan los ejes ideológicos de izquierda y derecha. He tendido la mano al Govern actual cuando tocaba, sobre todo por los ciudadanos de las islas, como en el Pacto de Reactivación. Siempre he defendido que se deben hacer las cosas por consenso y con los agentes sociales y económicos. Hemos vivido un año complicado con la ley de Educación o el decretazo turístico porque no gustaron ni las formas ni el contenido. Han abusado del decreto ley, que se ha convertido en la manera ordinaria de legislar. Hemos tenido la sensación de demasiada imposición, prohibición y regulación. Seremos decisivos en los gobiernos de Balears y en el ayuntamiento de Palma.

En una entrevista con este diario afirmó que no entendía que los votantes de Cs acabaran en Vox, aunque las encuestas constatan este trasvase.

Soy una de las personas más críticas con Vox en el Parlament porque demuestran constantemente que son inútiles para la población. No defienden enmiendas, algo que molesta mucho a quienes sí estamos haciendo una oposición constructiva y propositiva. Les considero ultraderecha sin ninguna duda y así lo expreso cuando toca. Deberíamos preguntarle a Marga Prohens si van a querer gobernar con ellos. Parece que en Castilla y León han querido aniquilar y acabar con Cs para pactar con Vox. Están en una posición equivocada y muy decepcionante para toda la sociedad. Tenemos líneas rojas: no queremos un gobierno con nacionalistas ni un gobierno con Vox. No estaré en un gobierno con ellos.

¿Cuál es el posicionamiento concreto de su partido respecto al catalán en la sanidad?

El catalán debe ser un mérito y no un requisito porque creemos que es una barrera lingüística, agravado con el déficit de profesionales sanitarios. Seguiremos defendiendo esta postura, como ya hicimos en 2019.