Un desafortunado tuit ha echado al traste en apenas segundos una reforma fiscal que tiene casi ocho meses de vida y que hasta ahora no había generado ningún comentario relevante, ni dentro ni fuera del partido. El secretario general de los socialistas de Madrid y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, presentó el pasado 6 de junio en un desayuno informativo con los medios su propuesta para poner patas arriba la fiscalidad madrileña. Ya entonces el mensaje que destacaba el PSOE fue que "Juan Lobato propone rebajar los impuestos al 98% de los madrileños" e incrementarlo al porcentaje restante, donde se encuadran las mayores fortunas de la región. Llamó la atención lo justo, la propuesta la hacía el tercer partido de la cámara regional, en aquel momento sin visos de remontar.

Pero llegó el tuit. “Ya está bien de que Ayuso criminalice a las grandes fortunas. La gente que tiene mucho dinero es normal, con una capacidad económica alta, pero no quiere huir del país ni esconder su dinero”, rezaba el tuit en el que el propio Lobato publicitaba una entrevista concedida a El Español, en la que defendía su propuesta fiscal y afirmaba, por ejemplo y entre otras cosas, que “nadie que herede o tenga patrimonio productivo va a pagar ni un euro”. Permaneció solo unos minutos en la red social porque el propio Lobato lo borró.

Suficiente para que las redes sociales se incendiaran tras las respuestas críticas de los responsables políticos de otras formaciones de izquierdas y obligara a Ferraz a posicionarse públicamente. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, fue quien destapó ayer el malestar que la polémica ha generado en las filas socialistas y aseguró en rueda de prensa que la propuesta fiscal de Lobato es contraria a la del PSOE, pero lo justificó en el hecho de que el PSOE es un partido "plural y diverso" y en que va a haber elecciones autonómicas y cada candidato establecerá las propuestas en su territorio.

Su propuesta pasa, explica el propio Lobato a este medio, por “adecuar el IRPF de Madrid al de España” y recaudar con esa reforma hasta “900 millones más que se podrían invertir en sanidad”. Insiste en que es una propuesta global que busca aumentar la progresividad que “ahora está anulada en la Comunidad de Madrid por los regalos fiscales de Ayuso” , y que lo que se hace es plantear rangos diferentes con tramos más elevados.

El tuit lo borró Lobato "porque estaba mal" y "no se entendía", según ha explicado esta misma mañana en una entrevista en Onda Cero, a la que ha acudido a explicar, una vez más, su reforma fiscal. La misma que ha explicado en otros medios en los últimos 7 meses. Con su propuesta, que propone rebajas del IRPF a quienes ganan menos de 100.000 euros, asegura que "se elimina el populismo fiscal" y se eliminan "los privilegios fiscales a las grandes fortunas aumentando la progresividad" que es, ha remarcado en la radio, "lo mismo que ha hecho el Gobierno de España" con el impuesto a las eléctricas y las grandes fortunas.

"¿Cuántos millonarios se han ido de Andalucía? Ni un 1%", se ha preguntado Lobato esta mañana en referencia al impuesto de patrimonio y de sucesiones que estaba vigente en esta región mientras gobernaba el PSOE y que el PP, igual que en Madrid, rechaza con el argumento de que las grandes fortunas huyen de los lugares donde se cobra. "La gente que tiene dinero entiende mucho mejor que Ayuso que en momentos de necesidad hay que aportar", asegura. Esta defensa de los ricos es lo que ha puesto a parte de su partido en alerta.

En el PSOE de Madrid, precisamente, el malestar no parece estar en la propuesta, que fue elaborada y presentado con el equipo económico del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, en sí sino en el tuit. “Haciendo un ejercicio de generosidad puedes interpretar lo que quería decir. Pero si eres socialista y defiendes unos determinados valores no puedes salir en defensa de grandes fortunas sin defender también a los que no llegan a fin de mes”, apunta un miembro de la formación madrileña, que remata: “No borres nunca un tuit, es esperpéntico”.

Otro compañero de partido apunta en la misma dirección. Defiende que la propuesta de Lobato propone, igual que ha hecho el PSOE a nivel nacional, gravar a las grandes fortunas y grandes empresas, y pone como ejemplo que es la línea seguida con el impuesto a las eléctricas, pero reconoce que el tuit fue “totalmente desafortunado”.

“Es evidente que la idea que se quiere trasladar es que la gente que tiene dinero no solo puede votar a Ayuso, y se defiende que hay que crear un sistema estable para todos, que los impuestos son necesarios para que haya justicia fiscal”, explican en el partido, aunque reconocen que chirría la idea de la exención fiscal que se propone para que quienes tengan dinero fuera vengan y generen empleo en Madrid: “No cobrarles es un mal precedente, es gravísimo hacer creer a la gente que no debe pagar impuestos”.

Según reconoce el propio Lobato a este medio, ha hablado con distintos responsables de Ferraz desde que asumió el cargo sobre la necesidad de plantear una reforma fiscal en Madrid y asegura que también se ha sido discutido en la ejecutiva regional sin que hasta ahora haya supuesto ningún problema.

En unas declaraciones recientes realizadas a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Lobato explicaba así su propuesta en contraposición con la política fiscal del Gobierno popular de la Comunidad de Madrid: Desde que Ayuso entró como diputada en la Asamblea de Madrid, la deuda pública ha pasado de 18 mil millones a 34 mil millones. ¿Para qué esa deuda pública? ¿Qué gran cambio se ha producido en Madrid en la educación olas infraestructuras sanitarias? Ninguno ¿Qué clase de gestión es esa? Es un disparate. Ha servido solo para bajar los impuestos ¿Pero a quién se ha bajado los impuestos en Madrid? Pues al 2% de grandes fortunas que dejan de pagar cada año 992 millones. Frente a eso, nuestro modelo fiscal propone una reforma de todos los impuestos que afectan a la Comunidad de Madrid, no los parches y las chapuzas que hace el PP. Una reforma fiscal completa, que baja los impuestos al 95% de los madrileños, pero al 5% restante que gana más de 100.000 € se les pide una aportación mayor al sistema".