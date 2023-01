"No volveré esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente, lucharé por volver libre". Esta ha sido la respuesta del 'expresident' Carles Puigdemont tras conocer que, en virtud de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se le retira la acusación por sedición pero se le mantiene la de malversación agravada -que implica hasta 12 ñaos de cárcel- y la de desobediencia. Su opción, ha dejado claro, es librar la batalla judicial europea, que tiene que resolver sobre su inmunidad, "hasta el final", a pesar de admitir que comporta riesgos si el resultado no acaba siendo el esperado.

Puigdemont ha esperado hasta evaluar con su equipo de defensa la nueva situación para lanzar su mensaje. La vía europea, defiende el abogado Gonzalo Boye, es la que puede asegurar su retorno a Catalunya si las sentencias sobre las prejudiciales primero y, especialmente, sobre su inmunidad como eurodiputado después, le son favorables. El 'expresident' ha reconocido explícitamente que, aunque puede no salir bien, esta va a ser su apuesta, además de recordar que a pesar de que el delito más grave que ahora recae sobre él es el de malversación, este fue desestimado por Alemania cuando declinó la extradición solicitada por Llarena.

"El riesgo es mucho más alto si aceptamos que el 1-O hicimos alguna cosa diferente a nuestro compromiso y merece condena", ha añadido. Se trata todo un dardo a la apuesta de ERC por negociar con el Gobierno la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación y de los desórdenes agravados, que finalmente el juez Pablo Llarena no ha aplicado a los impulsores del 1-O que están pendientes de ser juzgados. De hecho, en el vídeo difundido por Junts, el dirigente advierte de que él no avalará con su "beneficio personal" lo que considera una "criminalización" del anhelo independentista. Él, ha reivindicado, no se deja guiar "por cálculos personales y partidistas" ni abandonará el recorrido judicial europeo.

Según Puigdemont, la interpretación hecha por el juez Llarena pone en evidencia que la reforma penal "no es positiva como sus promotores esperaban" y que, a diferencia de lo que pretenden hacer buena parte de los expresos independentistas -tanto de ERC como algunos de Junts-, él no va a pedir a las autoridades españolas "ningún beneficio" para su situación personal porque eso no permite resolver el conflicto de fondo. No se trata, ha añadido, de buscar una condena por delitos "menores", sino de que no haya ninguna condena por "motivos políticos", una cosa que, ha hecho hincapié, queda claro que "no lo puede asegurar ningún pacto con el Gobierno" y ninguna "connivencia" con la justicia.

Puigdemont ha vuelto a denunciar que en España "se hace política desde los tribunales para perseguir y penalizar" el movimiento independentista y que la justicia española "no es democrática" porque "no es previsible". La consecuencia, ha avisado, no recaerá solo sobre él, sino que la interpretación que ha hecho el Supremo de la reforma del Código Penal también afectará a los que están pendientes de procesos judiciales como los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.