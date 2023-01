Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza: "Me llegaron a amenazar con medidas disciplinarias si no dejaba de dar mi opinión"

Ha anunciado que no se presenta a las siguientes elecciones. ¿Su siguiente paso es dejar Ciudadanos?

Sigo afiliada a Cs. La única decisión que he tomado ha sido no presentarme a las primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza. Es una decisión meditada, después de esperar estos meses a ver qué ocurría con la nueva Ejecutiva del partido y en la asamblea. Como el proyecto que sigue adelante sigue siendo el mismo de la anterior Ejecutiva y no me identifico, por eso tomo esta decisión, para que sea otro compañero quien dé el paso adelante.

¿Entiende que la refundación como tal no ha existido?

No ha sido un verdadero cambio y llega tarde. Participé en el proceso de refundación en junio, con reuniones con alcaldes y vicealcaldes de España del que sacamos un documento con una serie de propuestas y entendiendo, sobre todo, que las decisiones había que tomarlas ya. Veníamos de la última debacle electoral en Andalucía, sabiendo que en el último año cada vez que se habían abierto las urnas desaparecíamos de las instituciones. Así que urgía tomar decisiones y no solo internas, para volver a conectar con los votantes. Dos meses después se vio que la Ejecutiva no hizo nada.

Y formaron Somos Ciudadanos...

Sí, junto a otros cientos de militantes pedíamos una asamblea de forma inminente que la Ejecutiva nos negó. Pedimos también el censo de afiliados para poder recoger firmas, algo que estaba en nuestros estatutos, y a día de hoy seguimos sin saber el número de afiliados.

Caras nuevas sí que hay.

Sí, pero lo que han hecho no es una verdadera refundación. Hay caras nuevas, pero también muchas de las de antes y tomando decisiones que no comparto. Nos han ninguneado a los afiliados. El proyecto ya no existe tal cual y lo más coherente era ser honrado y dar ese paso atrás.

¿Qué giro se ha quedado sin dar?

Volver a nuestros valores esenciales, que fueron los que enamoraron a muchísima gente y han desaparecido. Ahora llevamos meses abandonados cuando antes había una coordinación de la tarea institucional. Pero desde hace año y pico no hay una estructura detrás, nadie nos cuenta nada, no sé quién define las estrategias... No hay un plan político, y así mal vas a conectar con los votantes.

¿No da tiempo a que el partido levante el vuelo?

Ojalá, pero yo creo que todo va tarde. Mientras nosotros estábamos en el proceso de refundación, el resto de partidos movían ficha y muchos de nuestros votantes es evidente que están siendo convencidos por otros que sí han tenido un plan definido.

Tampoco ha ayudado la guerra de las dos cabezas más visibles, Arrimadas y Bal.

Efectivamente. En un partido que dice que hay que ser liberal, que hay que escuchar y defender el consenso, de puertas adentro no se estaba aplicando. En al Ejecutiva de Aragón, por escrito, se me prohibió hacer declaraciones respecto a lo que pienso, a lo que he dicho y defendido durante meses.

"Me prohibieron hablar y, en el caso de querer hacerlo, me dirían qué es lo que tenía que decir"

¿Cuándo ocurrió eso?

En septiembre. Me prohibieron hablar y, en el caso de querer hacerlo, me dirían qué es lo que tenía que decir.

En ese momento de verano irrumpió SomosCs con una fuerza que poco a poco se ha disuelto, hasta el punto de no presentar ninguna lista que confrontara con Arrimadas y Bal. ¿Por qué?

Si ves cómo se controla el partido, la Ejecutiva te va desarmando con sus reglas del juego. No conocemos el censo, no podemos recoger firmas para provocar una asamblea, ellos la retrasan hasta enero y por eso vamos tan tarde... Y luego la asamblea se hace con sus normas, mediante mecanismos con los que te van sesgando como corriente crítica interna.

¿Va a votar en las primarias?

Sí, claro. A ver qué candidatos se presentan.

¿Ve alguno claro?

No lo sé. Lo que a mí me competía era tomar esta decisión después de saber que en Zaragoza iba a haber primarias.

El coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo, ha defendido hasta hace bien poco que Sara Fernández era la candidata ideal.

Creo que lo decía porque yo he tenido el cargo institucional más importante de Cs en esta comunidad, por lo tanto mayor visibilidad. Pero, desde luego, a lo largo de estos años por parte del coordinador no ha habido colaboración alguna para cooperar entre instituciones. Leí en prensa, por ejemplo, que Cs iba a votar a favor de un presupuesto de Lambán.

¿No lo llamó?

Sí. Y le pregunté si íbamos a pedir algo para Zaragoza. "Ya hago un listado si quieres", me contestó. Bueno, ninguna de esas cosas que le pedí se negociaron. No ha habido una intención desde Cs en Cortes en ayudarnos al ayuntamiento, igual que han hecho con otros municipios donde gobernamos. No se han preocupado en cuatro años en saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Eso deja entrever claramente la intención que había.

Su relación con Pérez Calvo no ha sido la mejor. ¿Eso le ha empujado a tomar la decisión de no presentarse?

Es una de las razones, pero no solo por mi relación con él, sino porque en Aragón ha habido dejación de funciones por su parte a la hora de hacer política, de coordinarnos y de marcar estrategias. Hace poco, con Víctor Serrano y el tema de La Romareda, que es muy importante para nosotros, tomó una estrategia con Lambán en las Cortes sin descolgar el teléfono ni hablar con nosotros. Es un botón de muestra de lo que nos ha sucedido estos cuatro años a mí y a otros, más allá del agradecimiento que le tengo a las personas que componen el partido.

¿Va a estar en otra lista en las elecciones de mayo?

No sé qué voy a hacer. Oficialmente nadie me ha propuesto nada, ni política ni privadamente. Hasta finales de mayo yo voy a cumplir con mi compromiso, no sé en estos meses las propuestas que me puedan surgir. Pero ya digo que no tengo ninguna propuesta oficial, aunque extraoficialmente haya chascarrillos por los pasillos del ayuntamiento.

"No sé qué son capaces de hacer. Creo que no he hecho nada merecedor de que tomen una medida disciplinaria, solo decir que no me voy a presentar a las primarias"

¿Ha temido en algún momento que Pérez Calvo le pidiera que entregase su acta de concejala del ayuntamiento?

Cuando empezó el tema de SomosCs en septiembre, desde la Ejecutiva nacional de la que forma parte Daniel me llegaron a amenazar con medidas disciplinarias si seguía dando mi opinión y manifestando mis discrepancias.

¿Y qué hizo?

Dije que adelante porque no he hecho nada más que reclamar que se cumplan los estatutos de mi partido. Y hasta nadie ha tomado acciones disciplinarias.

¿Podrían hacerlo ahora?

No sé qué son capaces de hacer. Creo que no he hecho nada merecedor de que tomen una medida disciplinaria, solo decir que no me voy a presentar a las primarias.

No fue único su caso. Algunos compañeros denunciaron también amenazas.

Sí. Entré en un partido en el que se podía hablar y debatir, escuchar y respetar, y eso se ha perdido. Cuando montamos SomosCs para salvar el proyecto, desde Aragón se nos prohibió hablar. Y esas personas que en septiembre me amenazaron con expedientes disciplinarios forman parte de la Ejecutiva de ahora. Por lo tanto, no veo esos cambios.

Hay más compañeros en el ayuntamiento que no están conformes con la deriva de Cs.

Cuatro (de los seis) formamos parte de la plataforma SomosCs a los que claramente nos ha decepcionado. Carmen Herrarte y Víctor Serrano deben hablar por sí mismos.

¿Lo suyo son "burdas excusas", como ha dicho su coordinador?

Dice que es una decisión personal mía y que no son mis verdaderas razones para no seguir. Si es personal la decisión, bien sabré yo cuáles son mis razones. Y no sé más, no hay nada más. Ya me lo ha preguntado mi madre, que la tengo muy preocupada con este tema. Insisto, no sé lo que voy a hacer. Sí sé qué proyecto no me representa. No entiendo los ataques personales, pero no es la primera vez que Pérez Calvo piensa que, si no estoy con él, estoy contra él.

¿Aguantará vivo Cs?

Yo soy muy escéptica. Es un proyecto necesario para el país, pero no hemos sabido reaccionar a tiempo. No fue acertado elegir un socio exclusivo y se cometió un error garrafal en la moción de censura de Murcia que luego provocó un efecto dominó horroroso. Cada vez que se abren las urnas desaparecemos.

¿Ve compañeros con fuerza para tirar hacia delante?

Hay gente con ilusión y también gente de Aragón en la nueva Ejecutiva. Pero soy muy escéptica con los resultados que podamos tener. Muchos se han ido ya en los últimos meses y años y no he criticado nunca a nadie. Cs se ha conformado con gente que viene de otros partidos. No entiendo que entonces nos pareciese muy bien y que cuando del nuestro se van a otros los critiquemos. Es una ley del embudo que no he aplicado nunca.

"Yo no he dicho que me vaya a otro partido. Sigo afiliada, pago mi cuota religiosamente y me gustaría que se valorase mi gestión"

¿Cree que le puedan llegar a acusar de fugarse ante la perspectiva de los nefastos resultados electorales?

Yo no he dicho que me vaya a otro partido. Sigo afiliada, pago mi cuota religiosamente y me gustaría que se valorase mi gestión. He recibido muchas llamadas de apoyo afortunadamente, de dentro y de fuera.

¿Le han escrito del PP?

Me han escrito,. me han llamado y me han venido a ver los compañeros de Gobierno. Hemos discrepado en lo que hemos tenido que discrepar, a puerta cerrada y sabiendo cuáles son las líneas rojas de cada uno. Así hemos mantenido una relación buena y hemos cumplido casi en su totalidad los 50 puntos que acordamos.

¿Cree que puede haber una desbandada de aquí a mayo?

No lo sé, pero ya hemos tenido una sangría de afiliados y de votantes.

Coincide su situación con la del PAR. ¿Desaparece el centro?

Son situaciones diferentes, pero en España es necesaria una visión de centro y un proyecto como era el nuestro.