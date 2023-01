Salvador Illa: "Aragonès está bloqueando un acuerdo para los presupuestos"

La negociación de los presupuestos se enturbia. El Govern monocolor de ERC y el PSC siguen encallados. Ninguno de los dos actores políticos abandona la mesa, pero no hay cesiones que difuminen las líneas rojas. Reina la desconfianza. Pese a haberse puesto de acuerdo en la mayoría de partidas, los grandes proyectos, especialmente la B-40, frenan un pacto global que es clave para que el Ejecutivo catalán alargue la legislatura. Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) mantiene firme su propuesta, por lo que espera un gesto del president Pere Aragonès que cumpla con sus exigencias.

El PSC ha planteado un ‘todo o nada’ para las cuentas. Después de una veintena de reuniones y de tres encuentros con el 'president', la negociación sigue sin alumbrar un acuerdo. ¿Cómo lo explica?

ERC está bloqueando el acuerdo presupuestario. Hicimos un propuesta el 28 de diciembre que es de mínimos, no de máximos. No es muy habitual que el líder de la oposición y el primer partido en el Parlament, al Govern más débil del autogobierno, le tienda la mano para que haya presupuestos después de que se haya roto el Govern. Lo hacemos sin ingenuidad y con generosidad, pensando en el país y no en nuestros intereses. No entiendo por qué el señor Aragonès, ERC y el Govern bloquean esta propuesta. Les pido que no lo hagan y, si se avienen a cerrar un acuerdo, habrá presupuestos en unas horas. Si no quieren aceptar [la propuesta], deben buscar otros apoyos.

Aragonès alcanzó un pacto con los comuns para las cuentas y otro acuerdo con sindicatos y patronales que se presentó el 5 de desembre. ¿Se siente presionado?

No, en absoluto. Estamos muy convencidos de lo que hemos hecho. La propuesta que hacemos pasa por proteger a los ciudadanos, con más de 5.000 millones, y por la generación de prosperidad. Son dos motores que necesita la sociedad catalana. Y los proyectos que hemos señalado tienen apoyo territorial y parlamentario, no son invenciones ni caprichos. A veces me da la impresión de que quizá algunos de los que dicen que ‘no’ no conocen bien esos proyectos. No me siento presionado ni creo que la actitud de los agentes sociales sea esa. Entiendo que es una presión hacia quien tiene la responsabilidad de que haya presupuestos: el president.

Esta próxima semana hay convocadas huelgas de médicos, docentes y taxistas, y Catalunya sigue con las cuentas prorrogadas.

Todo mi respeto para los ciudadanos que decidan manifestarse. Con esto quiero tener mucha prudencia. Hay que tomar decisiones y gobernar. Es responsabilidad del Govern dar respuesta a la inquietud de determinados sectores.

El Govern asegura que ya tiene un acuerdo con el PSC sobre las partidas presupuestarias y que el único escollo es la B-40. ¿Dónde está el conflicto?

El acuerdo no está hecho. Hay mucha gente que habla por hablar. Acordé con Aragonès plena discreción, hacer un esfuerzo para desencallar esto. Lo que pedimos es que se haga un tramo del cuarto cinturón que está pactado con el territorio, de Terrassa a Sabadell, que da continuidad al que se está ejecutando de Abrera a Terrassa y que, además, lo financia el Gobierno y tienen apoyo territorial y parlamentario. El Govern más débil debería escuchar lo que dice el Parlament. Es nuestro ofrecimiento, si no le gusta le pido que lo respete y que busque otros apoyos, es su responsabilidad que haya presupuestos.

¿Tampoco hay pacto sobre el Hard Rock, el Aeropuerto o Rodalies?

No, no lo hemos cerrado.

¿El votante socialista entendería que no hubiera presupuestos porque no ha habido acuerdo en estos grandes proyectos?

Entienden perfectamente que Cataluña tiene que ponerse en marcha, que hay que tomar decisiones, que no podemos estar 30 años para decidir sobre una infraestructura o renunciar a inversiones que generan prosperidad en el Camp de Tarragona y en nuestra economía, así como en nuestros aeropuertos. Cataluña tiene que pasar de la inercia a la acción.

Desde la reunión de hace una semana, ¿ha seguido hablando con Aragonès?

Quiero ser muy discreto con esto. Tengo en mucha consideración a la presidencia de la Generalitat y al señor Aragonès, pero efectivamente nos hemos intercambiado mensajes. Hay un diálogo fluido y creo que es razonable ante la situación actual. Acordamos en su momento que intentaríamos en una semana desencallar este acuerdo, y en el PSC no cerramos nunca ninguna puerta.

¿Se reunirán presencialmente en los próximos días?

No se puede descartar nada, pero, por ahora, no está previsto. Quien tiene la responsabilidad es el señor Aragonès, yo he honorado la mía haciendo mi propuesta y explicándola con toda claridad.

¿Qué incentivo tiene el PSC para aprobar estos presupuestos teniendo en cuenta que, si lo hace, el Govern tiene más margen para poder continuar la legislatura cuando ustedes quieren ser alternativa?

No tenemos prisa, construimos alternativa y pensamos en el interés general. Nos tiene que permitir hacer nuestra aportación para que Catalunya se mueva, avance.

¿Qué opina sobre la posibilidad de que ERC pueda bloquear la acción del Gobierno de Pedro Sánchez si el PSC no pacta las cuentas en Catalunya?

ERC está demostrando una actitud intransigente en la negociación. Cuando uno escucha algunos comentarios llega a la conclusión de que la amenaza es el síntoma más evidente de la impotencia.

¿Sánchez logró demostrar el jueves que el procés ha terminado y que es historia?

Lo que es constatable para cualquier observador objetivo de la realidad es que estamos en una etapa muy distinta. Lo que se llamaba procés tenía tres fundamentos -unidad, unilateralidad y confrontación- y en este momento ya no hay unidad, la unilateralidad se ha sustituido por una aceptación, por parte de ERC, del marco de convivencia; y la dinámica de confrontación se ha sustituido por una de diálogo. Fue una muy buena noticia que Barcelona acogiera esta cumbre al máximo nivel y que dé nombre a un tratado muy importante de relación bilateral entre España y Francia, que se vuelva a poner en valor la importancia estratégica de Barcelona, de Cataluña y de España en materia de "

El president no se quedó a escuchar los himnos y Oriol Junqueras se fue de la manifestación tras ser abucheado. ¿Cómo lo valora?

No me gustan los abucheos y Aragonès hizo lo que tenía que hacer y ocupó en la cumbre el sitio que le corresponde. Yo me hubiera quedado a los himnos, pero no quiero sacar más punta al lápiz.

Dice que Sánchez "se la está jugando por Cataluña". ¿Cree que la reforma del Código Penal servirá para que Europa resuelva a favor de España los recursos presentados por los líderes independentistas?

Hay el ámbito de la política y el del poder judicial, y se tienen que respetar. El presidente Sánchez está llevando a cabo una política acertada, valiente y decidida para resolver los temas con Cataluña. Y, efectivamente, se la está jugando y eso da mucha altura de miras a su liderazgo. Además, vemos las consecuencias directas. El clima político e institucional y social es, afortunadamente, absolutamente diferente.

Pero la interpretación que ha hecho el juez del Supremo, Pablo Llarena, ¿es la que buscaban los legisladores?

Respeto todas las decisiones que tomen los órganos judiciales, las comparta o no. Hay un nuevo Código Penal y, a partir de aquí, tienen que hacer sus resoluciones los diferentes operadores jurídicos. Hemos conocido una y también hay las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Tendremos que ver qué dicen las defensas de los interesados y el tribunal finalmente. Respeto esas decisiones y creo que la actualización penal que se ha hecho es acertada porque va en la línea europea. La reforma, así como otras decisiones que tomó el Gobierno como los indultos parciales, tienen el propósito de mejorar las cosas en Cataluña, de mirar adelante.