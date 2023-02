El PP le rendirá un homenaje a la exalcaldesa malagueña Celia Villalobos por su condición de alcaldesa pionera, en el marco de la 26 Intermunicipal que el partido de centro-derecha celebrará este fin de semana en Valencia.

Será en el transcurso de un apartado que recordará a las primeras alcaldesas del PP y le dedicará tanto una mesa redonda como un vídeo a Villalobos, su entonces homónima en Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, y a la exalcadesa de Valencia ya fallecida Rita Barberá.

Aunque ya vive la política desde un segundo plano, Celia Villalobos destila en las entrevistas que concede una mirada sobre la actualidad en la que permanecen intactas las respuestas directas y sin ambages que siempre la han caracterizado. Lo mismo celebra que Pablo Casado ya no esté presidiendo el PP que le desea a Alberto Núñez Feijóo un resultado como el de su ‘discípulo’ Juanma Moreno en Andalucía o critica tanto a Pablo Iglesias como a Yolanda Díaz.

Además, el pasado mes de julio fue reconocida por el Ayuntamiento de Málaga como Hija Predilecta de Málaga, lo que recordó su labor política y, en especial, su paso como alcaldesa de Málaga, ya que fue la primera mujer, y de momento la última, en hacerlo.

De hecho, una reflexión suya sobre este hecho puede valer, igualmente, para poner el foco en el motivo del homenaje que le rendirá el PP: "Hay ciudades que ni siquiera han tenido una alcaldesa. Todavía queda mucho camino por andar. Queda mucho para conseguir que sea una absoluta normalidad que haya un hombre o una mujer presidiendo un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Gobierno. Queda mucho. Y, desde luego, el nuevo feminismo contribuye poco a eso".

Asimismo, la exalcaldesa y exministra de Sanidad con José María Aznar también suele asegurar que jamás ha aceptado aquello de ser una mujer dentro de un mundo de hombres: "Es que nunca lo he aceptado. Nunca. Yo soy una persona. Soy del sexo femenino. Y he entendido la política siempre como un servicio. Me da igual: he tenido compañeros hombres muy buenos y compañeras mujeres muy buenas. Por lo tanto, no es algo que a mí me haya hecho perder un solo segundo. Ahora, ¿qué era un mundo de hombres? Por supuesto que era un mundo de hombres".

Otra certeza ineludible es que a Villalobos no le hubiese hecho gracia que este tributo hubiese sido impulsado por una dirección nacional presidida por Pablo Casado. Por el líder que prescindió como asesor del partido de su marido, Pedro Arriola (1948-2022).

Casado -a diferencia de Mariano Rajoy o José María Aznar- no ha sido invitado a la Intermunicipal, un hecho que Elías Bendodo atribuyó a que se hablará de la gestión de expresidentes del Gobierno "y no de expresidentes del partido".

Sin ir más lejos, Villalobos nunca ocultó sus críticas a la gestión realizada por Casado y su principal lugarteniente, el murciano Teodoro García Egea: "El Partido Popular vuelve a ser el Partido Popular. Por favor. El Partido Popular de José María Aznar. O de Mariano Rajoy. Por favor. Es que no hay color", dijo tras la llegada de Alberto Núñez Fejóo a la planta noble de la madrileña calle Génova.

Igualmente, Villalobos cargó las tintas contra García Egea: "Un secretario general es una figura compleja en un partido. Tiene que ser alguien que se dedique a apagar fuegos, no a incendiar. Y el señor Egea se dedicaba a incendiar el partido allá por dónde iba. Eso no es el papel de un secretario general. Un secretario general busca la paz, el desarrollo armónico y el crecimiento del partido. Y no se dedica a reventar el partido 'allá por dónde paso', que ha sido el gran problema del señor Egea".